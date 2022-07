La série Jim Carrey de deux saisons à voir absolument

Afficher l’heure

l’acteur de Le masque Oui Bête et encore plus bête Il a un côté plus dramatique qui a été vu dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind et répété dans cette grande série.

©IMDBLa série date de 2018.

Il est très probable qu’une enquête anonyme montrera que Jim Carrey il est presque entièrement associé au monde de la comédie. Il ne devrait pas y en avoir autant qui reconnaissent son côté dramatique, encore moins s’ils sont éloignés de l’orbite du film qu’il a réalisé avec Michel Gondry, Soleil éternel de l’esprit impeccablequi a joué aux côtés Kate Winslet et avait des chiffres comme Mark Ruffalo, Elijah Wood et Kirsten Dunst. En plus de ses comédies bien connues telles que Le masque, Bête et encore plus bête Soit Ace Ventura, Jim Carrey il a également abordé le théâtre dans d’autres projets.

Sur son CV, par exemple, figurait en 2007 un thriller psychologique intitulé numéro 23et la comédie romantique qui titrait avec Ethan Hawke, Je t’aime Philippe Morris (disponible en renarde), en 2009. Mais ces dernières années, il a dû se lancer dans l’un des rôles les plus sombres de sa carrière. C’est une série qui l’a réuni avec Michel Gondry en tant que producteur et réalisateur de certains épisodes.

On parle de Plaisanterune comédie dramatique interprétée par Afficher l’heure en 2018 qui comportait deux saisons au total. La production a été créée par David Holsteinqui portait sur la vie d’un homme nommé cornichons jeff, connu dans le monde entier pour être l’hôte du programme télévisé le plus important de tous. Dans la série, nous plongeons dans l’un des chapitres les plus sombres de la vie de cornichonsqui vous fera regarder chaque instant avec une boule dans la gorge et chaque épisode vous surprendra de plus en plus.

Parce que? Parce que quand on se rencontre cornichons jeff nous le rencontrons à l’un de ses pires moments. Le personnage interprété par Jim Carrey Il traverse une grave dépression dans laquelle il ne cesse de sombrer après la mort d’un de ses enfants. La goutte d’eau qui fait déborder le vase est qu’elle a eu des jumeaux donc elle ne peut s’empêcher de voir son défunt fils dans celui qui est encore en vie. Ceci, bien sûr, a également traversé son mariage et sa capacité à se rapporter au monde, aux fans et aux êtres qui l’entourent.

+Y aura-t-il la saison 3 de Kidding ?

Jusqu’au moment, Afficher l’heure n’a produit que deux saisons de Plaisanter, diffusant le dernier en février 2020, juste avant l’explosion de la pandémie. Un peu justifié par le contexte de ce moment et pareil par le manque de public, Afficher l’heure il a terminé sa tournée de manière inattendue après que le signal a confirmé qu’il avait été annulé. Dans les réseaux, il y a eu des campagnes qui ont tenté de faire revivre la série bien que tout indique que ce ne sera pas possible, surtout après Jim Carrey a annoncé qu’il approchait de sa retraite. Pour l’instant, il va falloir se contenter des deux épisodes existants assez différents l’un de l’autre (l’un plus dramatique et l’autre plus absurde), qui malgré tout ont une fin qui peut être satisfaisante si on comprend qu’on ne verra plus retourner à cornichons jeff.

