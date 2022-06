La série israélienne Netflix qui vous fera définitivement oublier Entrevías et Stranger Things

in

choses étranges Oui entrevías Ce sont les deux séries les plus populaires de Netflix à ce jour. Mais, la plateforme a aussi une fiction qui vous les fera complètement oublier. La rencontrer.

Ces derniers jours, deux séries ont pris tous les yeux des téléspectateurs netflix: entrevías Oui choses étranges. Le premier n’est pas original sur la plateforme, mais il est arrivé dans son catalogue le 20 mai et est devenu furieux. En revanche, la seconde est l’une des plus réussies de la compagnie de Ted Sarandos et est revenu avec sa quatrième saison enchantant tout le monde.

Cependant, il convient de noter que la quatrième saison de choses étranges Ce n’est pas complet puisque le 1er juillet prochain sera le jour où Netflix partagera le reste des épisodes. À cette date, deux nouveaux chapitres arriveront qui clôtureront cette édition pour faire place à ce qui sera la cinquième et dernière partie. Bien que la vérité soit que le retour du casting original de la série a fasciné les fans, qui ne pensent toujours pas à la fin.

Pour sa part, entrevías se compose d’une seule saison qui a laissé les téléspectateurs en vouloir plus. La série, mettant en vedette José Coronado, a un deuxième épisode que ce mois de mai seulement a été terminé de diffuser à la télévision ouverte en Espagne. C’est pourquoi, pour le moment, il n’y a pas de date de sortie pour les prochains épisodes sur Netflix.

Cependant, ne pas être surpris entrevíasni choses étranges ou traîner pendant que les nouvelles éditions arrivent, de spoilers nous avons l’option parfaite. C’est une série qui vous fera complètement oublier ces fictions et elle est venue au géant israélien du streaming, captivant des milliers de personnes qui l’ont déjà transformée en sensation.

+ La série israélienne qui vous fera oublier Stranger Things et Entrevías :

La série en question s’appelle La reine de beauté de Jérusalem et est arrivé sur Netflix le 21 mai. Cette bande a une saison de dix épisodes qui sont déjà une tendance sur la plateforme. Mettant en vedette Hila Saada et Michael Aloni, la fiction est basée sur le roman de Sarit Yishai Levy qui porte le même nom et qui a fait fureur dans le monde littéraire.

Cependant, il convient de noter que La reine de beauté de Jérusalem pas d’origine Netflix et sa deuxième saison n’est pas encore confirmée, mais cela vaut la peine d’en profiter. La série est un mélodrame engageant qui se déroule à Jérusalem en 1919 et suit la vie d’une femme qui épouse un homme qui ne l’aime pas parce qu’il est amoureux de quelqu’un d’autre. Quelque chose qui, sans aucun doute, complique complètement votre dynamique de vie.

