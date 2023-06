in

Sur la plateforme de streaming, il y a une production qui a deux saisons d’épisodes courts et très bons.



La série INCONTOURNABLE de Star+ avec le sceau de TAIKA WAITITI

Taika Waititi est un réalisateur et scénariste talentueux connu pour son humour distinctif et son approche narrative unique. Si vous êtes fan de ses films, vous ne pouvez pas manquer sa dernière création, la série disponible sur Étoile+.

Il s’agit de Chiens de réservationune série d’épisodes courts, qui compte déjà deux saisons et que vous pouvez voir avec un abonnement à Étoile+. Taika Waititi Il est l’un des principaux créateurs et producteurs de cette production née en 2021 et réalisée avec harjo sterlin.

Dans cette production, nous voyons quatre adolescents des villes d’origine de l’Oklahoma rural commettre des vols dans l’espoir d’économiser de l’argent et d’atteindre ainsi la terre exotique, mystérieuse et lointaine de la Californie. ils jouent Paulina Alexis, Devery Jacobs, D’Pharaon Woon-A-Tai, Lane Factor et Zahn McClarnon.

Cette série combine avec brio de superbes photographies typiques des histoires devenir majeur, avec un humour frais et une bande son exceptionnelle. Avec seulement deux saisons et un total de 18 épisodes, « Chiens de réservation » a un troisième versement sur le chemin.

+Quand la troisième saison de Reservation Dogs est-elle diffusée ?

La troisième saison de « Chiens de réservation » est prévue pour le 2 août à effet. Bien que la date de sortie en Amérique latine n’ait pas encore été confirmée, les fans attendent avec impatience le retour de cette série acclamée par la critique et le public. Sans aucun doute, le prochain opus promet des aventures plus excitantes et des moments inoubliables.

