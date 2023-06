La série idéale à regarder avant la première de Barrabrava

Polaar IcyMagic Gel Défatiguant Regard au Ginseng de Sibérie 10ml

Le Gel Défatiguant au Ginseng de Sibérie IcyMagic est idéal pour tous les regards en quête de luminosité : en une application il gomme cernes, poches et toutes traces de fatigue ! C'est dans la lointaine Taïga que pousse le Ginseng de Sibérie récolté à la main. Cette plante adaptogène concentrée en flavonoïdes antioxydants contribue à redonner éclat, vitalité et tonicité au contour de l'œil. Associée à de puissants tétrapeptides et au CilBooster, il favorise la repousse des cils et aide à éliminer en un geste cernes, poches et toutes traces de fatigue. Ce contour des yeux doté d'une bille glacée masse et lisse tout en apportant une agréable sensation de fraîcheur. Son format nomade vous permet de rafraîchir votre regard à tout moment de la journée ! Sans huile minérale, paraben, phenoxyethanol, parfum ou alcool. Non testé sur les animaux et vegan. Made in France : récolte de façon durable et avec soin dans les zones polaires avant de finaliser la fabrication des produits en France.