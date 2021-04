La série How I Met Your Mother Sequel mettra en vedette Hilary Duff

Une série de suites pour Comment j’ai rencontré votre mère a été confirmé et il jouera Hilary Duff.

Il sera intitulé Comment j’ai rencontré ton père et se penchera sur l’histoire de Sophie, jouée par Duff, qui raconte à son fils l’histoire de la façon dont elle a rencontré son père.

En remontant à l’année 2021, il montre Sophie et ses amis naviguant dans le monde des applications de rencontres et des relations, rapporte Variety.

Duff a déclaré: «J’ai été incroyablement chanceux dans ma carrière de jouer des personnages merveilleux et j’ai hâte de jouer le rôle de Sophie.

Crédit: PA

« En tant que grand fan de Comment j’ai rencontré votre mère, Je suis honoré et même un peu nerveux que Carter et Craig me confient la suite de leur bébé. Isaac et Elizabeth sont géniaux, et j’ai hâte de travailler avec eux et tout leur génie.

« Je fais juste des fangirling par ici pour rejoindre les Hulu Originals et les 20 familles. Je me rends compte que ce sont de grosses chaussures à remplir et je suis ravi d’y glisser mes 6 ½! »

On ne sait toujours pas comment ou si elle sera liée à l’émission originale, mais nous savons qu’elle sera diffusée sur Hulu.

Craig Erwich, président de Hulu Originals et ABC Entertainment, a déclaré: « Comment j’ai rencontré votre mère continue d’être l’une des comédies les plus innovantes et appréciées de la télévision.

Crédit: CBS

«Isaac et Elizabeth ont une vision inspirée de cette nouvelle version qui honore ce que Carter et Craig ont créé avec l’original et fait avancer la franchise.

«Isaac et Elizabeth se sont avérés être de riches conteurs et de formidables partenaires pour nous chez Hulu Originals et dans toute la famille The Walt Disney Company.

« En plus de la passion et de l’énergie contagieuse qu’Hilary apporte à chaque rôle qu’elle assume, nous avons hâte de nous habiller et d’amener le public Comment j’ai rencontré ton père. «