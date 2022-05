La série Horizon Zero Dawn annoncée par Netflix

Suite au succès d’autres adaptations de jeux vidéo, Horizon Zero Dawn est le prochain en ligne pour le traitement. Selon Variety, le PDG de Sony Pictures Entertainment, Tony Vinciquerra, a fait la grande annonce lors d’un briefing aux investisseurs. L’histoire d’Aloy sera portée sur le service de streaming Netflix !

Sony décrit le jeu sur Playstation.com :

À une époque où les machines parcourent la terre et où l’humanité n’est plus l’espèce dominante, une jeune chasseuse nommée Aloy se lance dans un voyage pour découvrir son destin. Dans un monde post-apocalyptique luxuriant où la nature a récupéré les ruines d’une civilisation oubliée, des poches d’humanité vivent dans des tribus primitives de chasseurs-cueilleurs. Leur domination sur le nouveau désert a été usurpée par les Machines – de redoutables créatures mécaniques d’origine inconnue.

Horizon Zero Dawn est sorti en 2017, initialement en exclusivité Playstation 4. Le jeu a été un succès croissant, loué pour son environnement luxuriant et pour l’histoire centrée autour du personnage principal Aloy. Le jeu a remporté le prix du meilleur jeu original aux Game Critics Awards, la réalisation exceptionnelle en écriture de jeux vidéo aux Writers Guild of America Awards, et bien plus encore. Le succès du jeu a conduit à une réédition sur PC en 2020, élargissant son public de base. Plus tôt cette année, une suite est sortie sur Playstation 4 et Playstation 5, poursuivant les aventures d’Aloy.

Sony cherche de nouveaux horizons

Horizon Zero Dawn n’est pas la seule propriété à bénéficier du traitement d’adaptation chez Sony. Lors de l’annonce initiale, Vinciquerra aurait également révélé que le jeu de course, Gran Turismo, recevrait également une adaptation du spectacle. Cependant, l’autre jeu n’a pas encore trouvé de distributeur.

Un autre titre dans la liste des propriétés Sony qui reçoivent des adaptations est leur monolithe de franchise, Dieu de la guerre. Une adaptation du jeu, qui a suivi Kratos dévastant un panthéon d’ennemis, a été initialement annoncée en mars. À l’époque, la série était simplement achetée, mais a depuis atterri sur Amazon pour être distribuée.

HBO a également une part du gâteau Playstation dans Le dernier d’entre nous. Le jeu suit deux survivants dans une apocalypse de type zombie, un survivant endurci et une jeune fille qui a un secret qui change le monde. Le spectacle mettra en vedette Pedro Pascal et Bella Ramsey dans le rôle de Joel et Ellie. Le spectacle est développé et écrit par Craig Mazin (Tchernobyl) et Neil Druckmann (directeur créatif et scénariste du jeu original). Le spectacle était prévu pour une sortie en 2022, mais les débuts ont depuis été repoussés. Deadline rapporte en février que le tournage était toujours en cours et que la sortie est prévue pour 2023.

Il était une fois, les adaptations de jeux vidéo étaient considérées comme une cause perdue. Le cinéma, la télévision et les jeux vidéo sont deux formes très différentes de narration. Il y a donc des accrocs et des enchevêtrements garantis lorsqu’il s’agit de traduire une histoire interactive sur un écran. Mais à mesure que les jeux deviennent eux-mêmes plus cinématographiques, leurs histoires ont une chance de devenir plus faciles à adapter en tant que telles. Le Halo La série, tout en obtenant un score de 70% Rotten Tomatoes, a déjà été renouvelée pour une deuxième saison. Il y a des fans déjà prêts à voir leurs personnages préférés percer dans les nouveaux médias, c’est principalement à cause de la façon dont les foires de production. À partir de maintenant, c’est un peu effrayant, mais en même temps excitant, d’être un fan de Playstation.