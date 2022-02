La série HBO Max sur  »The Last of Us » aura un grand changement différent des jeux

La nouvelle série de l’adaptation du jeu vidéo acclamé »Le dernier d’entre nous » pour hbo max, il aura un changement qui le différenciera totalement de l’histoire présentée dans le jeu. Selon une nouvelle affiche et du matériel promotionnel pour la série, HBO a décidé de changer l’histoire du jeu chronologiquement de 10 ans, car alors que le jeu se déroule dans l’année 2033la série se déroulera dans 2023, adapté à une époque plus proche de notre présent. Le jeu original de »The Last of Us », a pour intrigue un monde post-apocalyptique, où en raison d’une pandémie, la plupart des gens sont devenus une sorte de créatures ressemblant à des zombies.

Dans les événements importants du jeu, la pandémie se produit en 2013, tandis que l’histoire du voyage de Joel et Ellie se produit 20 ans plus tard en 2033. Cependant, les fans ont noté que dans le marketing officiel de HBO Max pour la série, les dates ont changé, mettant la pandémie en 2003, et les principaux événements de la série se déroulant en 2023.

Le changement de date aurait pu être fait pour rapprocher les événements de l’émission de notre chronologie réelle. Considérant que la première saison de « The Last of Us » devrait arriver sur HBO Max fin 2022, et que la société s’attend probablement à ce que l’émission soit prolongée de plusieurs saisons, anticiper la pandémie fictive dans dix ans permet l’apocalypse de la série à se produire dans un avenir proche.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Les créateurs de »It Takes Two » travaillent sur une série télévisée et une adaptation cinématographique du jeu.

Certes, le changement est également dû au fait que l’adaptation HBO de la série prévoit d’étendre son récit principal à plusieurs saisons. Alors que dans les jeux, la pandémie a déjà eu un fort impact sur le monde, la série explorera la pandémie et comment elle menace la vie humaine.

Utiliser l’année 2003 comme début de la pandémie apocalyptique donnera la raison pour laquelle l’expansion de ce problème n’a pas pu être contrôlée, car la technologie disponible à l’époque n’a pas permis d’avoir une communication rapide pour désactiver cet événement. Nous ne le saurons qu’une fois que la série « The Last of Us » sera diffusée plus tard cette année sur HBO Max.

La série sera la vedette Pierre Pascal comme Joël et Bella Ramsey comme Ellie, les deux survivants qui unissent leurs forces dans le premier jeu de la franchise. Tempête Reid Elle a également été récemment choisie pour Riley Abel, une autre survivante qui était à la tête du DLC du premier jeu, » Le dernier d’entre nous: laissé pour compte ». Le casting de la série comprend également Nick Offerman, Anna Torv, Merle Dandrige, Nico Parker, Gabriel Luna, Jeffrey Pierce Oui Murray Bartlett.