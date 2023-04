La série HBO Max qui A SURPASSÉ LE DERNIER D’ENTRE NOUS et qui est la plus regardée AUJOURD’HUI

LUCEPLAN lampe à suspension HOPE D66/12 (Ø 61 cm H max 270 cm - Polycarbonate)

Incroyablement léger et facile à assembler, Hope représente la magie de lampes traditionnelles, les réinterprétant avec des technologies sophistiquées et des matériaux contemporains. Une série de fines lentilles de Fresnel en polycarbonate, créé à l'aide microprismes imprimée sur un film de polycarbonate pour obtenir un effet dioptrique semblable au verre (sans aucune limitation en termes d'espace, de l'épaisseur et le poids), il faut multiplier la lumière de la source lumineuse, de recréer un pailleté agréable, et ambiance de fête-comme, parsemé de milliers de tessons de lumière comme le diamant qui a inspiré le nom: l'espoir. Hope - le fruit d'un brillant projet et le processus de fabrication - a été conçu pour être utilisé avec tout type de source de lumière. Ampoules exclues.