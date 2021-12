La série HBO Max basée sur des événements réels qui a été remise en cause par l’un de ses protagonistes

Parmi les lancements les plus attendus pour 2022, il y a une série basée sur des événements réels qui atteindront HBO Max. Il s’agit de Gagner du temps : la montée de la dynastie des Lakers, qui se concentrera sur ce qui a été l’émergence de l’une des meilleures équipes de basket-ball de l’histoire de la nba, celui de Les Lakers de Los Angeles qui commandait johnson magique Oui Kareem Abdul Jabbar Dans les années 1980, ils se sont retrouvés avec 5 anneaux sur les 8 finales qu’ils ont disputées, dont un double championnat entre 1987 et 1988 (le premier en plus de deux décennies), ainsi que plus de 60 victoires en six saisons qu’ils ont disputées.

Dans une interview avec TMZ, johnson magique a parlé de ce qu’il pense de cette nouvelle production de HBO Max et il a clairement indiqué qu’il n’était pas très satisfait de la proposition qui sera vue à partir de mars. L’athlète est l’une des icônes de la nba et sera joué dans la production de Adam McKay pour Quincy Isaïe dans ce qui sera sa première apparition en tant qu’acteur professionnel. Il n’y avait qu’un court métrage sur son CV qui a été publié en 2018.

johnson magique a souligné que pour connaître la véritable histoire de Les Lakers de Los Angeles Les multi-champions des années 80 devront attendre de voir à la fois leur production et celle de l’actuel propriétaire de l’emblématique équipe de la nba. « Je ai une. Alors Jeanie bus en a un qui sortira par Afficher l’heure. C’est ceux-là que je veux voir, n’est-ce pas ? »répondit l’athlète. De plus, il était chargé de préciser qu’il n’a pas sa bénédiction et qu’il ne verra pas la série.

Il est à noter que la série de Jeanie bus il sera vu par Netflix et aura le sceau de Mindy appelant. Ce sera une comédie centrée sur les employés de bureau de l’institution et se déroulera à l’époque glorieuse de Les Lakers. Johnson, pour sa part, travaille sur un docu-série qui sera vu par Hulu (il arrivera probablement en Amérique latine par Étoile +). Il montrera, peut-être sous une forme similaire à La dernière dance avec Michael Jordan, comment était cet âge d’or de l’équipe de basket-ball, et sera produit par Antoine Fuqua.

La série des Los Angeles Lakers a rompu une amitié

Les mots de johnson magique Ils ne sont pas la seule tache pour cette production. Avant le début du tournage, il y a eu un problème de casting qui s’est terminé par une longue amitié détruite : celle de Adam McKay Oui ferrell. Gagner du temps il devait être produit par l’entreprise qu’ils ont tous deux fondée, Productions Gary Sanchez, qui a été dissoute en 2019. Le problème s’est posé avec la décision d’embaucher John C. Reilly en tant que propriétaire de les Lakers, Jerry bus, papier qu’il voulait Ferrell. L’acteur de Plus étrange que la fiction Il a appris le casting par quelqu’un d’autre et cela l’aurait éloigné de son ami. « J’aurais aimé lui parler, par respect », se lamenter McKay dans une interview avec Le journaliste hollywoodien.

