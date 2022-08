La série HBO Max avec Tom Sturridge de The Sandman

hbo max

Avant la première de The Sandman, l’acteur Tom Sturridge faisait partie d’un lancement majeur de HBO Max qui a également eu lieu en 2022.

© HBOMaxLa série HBO Max dans laquelle apparaît Tom Sturridge de The Sandman.

Tom Sturridge traverse un grand moment de popularité en interprétant Sueño en L’homme de sable, une série qui est actuellement la plus regardée sur le service de streaming Netflix dans le monde. Avant la première, on a appris qu’il avait assisté à un casting et concouru pour le rôle, jusqu’à ce que la production le décide finalement, car il possède une vaste expérience du cinéma, du théâtre et de la télévision à 36 ans.

Sa carrière débute en 1996 avec l’adaptation des Voyages de Gulliver, se poursuivant avec des titres plus intéressants comme Vanity Fair, Like Minds, Effie Gray, The Hollow Crown Oui douce-amère. Cependant, l’adaptation de la bande dessinée de Neil Gaiman sur la plateforme le positionne dans un endroit où il peut démontrer sa capacité à l’international, bien qu’il l’ait également fait cette année avec Irma Vep.

Cette minisérie franco-américaine a été créée, écrite et réalisée par Oliver Assayas pour HBO et le service de streaming hbo maxbasé sur le film du cinéaste du même nom de 1996. Il a eu sa grande première au Festival de Cannes 2022, mais il a commencé à diffuser sur la plateforme du 6 juin au 25 juillet, complétant ainsi sa tranche de huit épisodes comme convenu.

Dans ses épisodes de 46 à 58 minutes, il suit la vie autour de Mira Harberg, une star de cinéma américaine désabusée par sa carrière et une rupture récente, alors qu’elle débarque en France pour incarner Irma Vep dans une adaptation télévisée de la série française de films muets Les Vampires. Dans le contexte d’un thriller policier effrayant, Mira se débat alors que les distinctions entre elle et le personnage qu’elle incarne commencent à s’estomper et à fusionner.

Tom Sturridge participe en tant que personnage récurrent, jouant eamonnl’ex-petit ami de Mira qui est à Paris pour voir un film et ils se voient pour la première fois depuis la séparation. alice vikander est celle qui incarne Mira Harberg, accompagnée dans le casting principal par Vincent Macaigne comme René Vidal. Vous pouvez regarder la mini-série Irma Vep en ce moment dans hbo max.

