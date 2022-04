La série HBO Max à ne pas manquer

hbo max

De la main du créateur Le FilDavid Simon, une fiction incontournable est arrivée qui se concentre sur les violences policières et la criminalisation de la communauté afro-américaine de Baltimore.

© GettyHBO Max démontre une nouvelle fois pourquoi ses fictions sont parmi les meilleures.

je l’ai fait pour David Simon dans Le Fil, sur cinq saisons, en a fait un mot sacré lorsqu’il s’agissait de parler à la fois de criminalité et d’application de la loi à Baltimore aux États-Unis. Alors, quand il a été annoncé que hbo max préparait une nouvelle série avec la griffe de ce cinéaste et qui l’emmènerait une fois de plus dans la région nord-américaine située à un peu plus d’une heure de Washington, cela n’a pas tardé à attiser l’inquiétude de ses followers.

La nouvelle fabrication de Simon avec HBOsignal avec lequel il a également réalisé d’autres fictions telles que Le diable, est arrivé sur la chaîne et sa plateforme dimanche dernier avec le premier de ses six épisodes. La mini-série mettant en vedette Jon Berntal a commencé sa tournée pour montrer quelle était la formation, l’ascension et la chute de l’une des divisions de police de Baltimore qui existait dans la vraie vie et était responsable de générer de l’argent au détriment de la violation des habitants de la ville, au-delà du fait qu’ils étaient ou non des criminels.

Nous possédons cette ville s’inspirer du livre Nous possédons cette ville : une histoire vraie de crime, de flics et de corruption qui a présenté Justin Fenton, journaliste au Baltimore Sunil y a tout juste un an. David Simon s’est chargé de l’adapter avec George Pelecanos, et était Reinaldo Marcus Greenle réalisateur derrière roi richardcelui choisi pour porter les fils de cette mini-série.

Si vous êtes fan du travail de Simon ainsi que si vous aimez aussi les productions basées sur des événements réels autour du monde de la criminalité, du trafic de drogue et des actions policières, vous ne devriez pas laisser de côté Nous possédons cette ville, qui, dans son premier épisode, jette déjà les bases de ce que sera son ton. Il suffit d’en voir le début, avant que le générique ne commence à tourner pour se rendre dans les quartiers bas de Baltimore et voir comment ils sont traités par la police, notamment par un dérangé Wayne Jenkins (Bernthal)qui n’a pas peur de contrôler la zone en semant la peur.

Le lien entre Nous possédons cette ville et The Wire

Même si Nous possédons cette ville Ce n’est pas une suite ou un spin-off de Le Fild’autant plus qu’il s’inspire de faits réels et que son prédécesseur ne l’est pas, il existe un lien direct entre cette nouvelle histoire de David Simon et le spectacle qui lui a valu sa consécration. L’idée de parler du trafic de drogue et du lien entre la police et les criminels à Baltimore est peut-être la plus évidente. Mais il ne faut pas oublier que plusieurs artistes au casting de Le Fil revoir Simon et Baltimore en Nous possédons cette villecomme le cas de Jamie Hector, Delaney Williams, Tray Chaney et Domenick Lombardozzipour ne citer que quelques acteurs qui se répètent dans les deux séries.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂