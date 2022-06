La série HBO Irma Vep fait ses débuts avec un score parfait de 100% sur les tomates pourries

Les critiques adorent universellement la nouvelle série HBO Irma Vep. Après avoir lancé son premier épisode, la série a réussi à obtenir un score rare et parfait de 100% chez Rotten Tomatoes. Le consensus des critiques pour Irma Vep décrit l’émission télévisée comme « une herbe à chat pour les cinéphiles et un projecteur bienvenu pour l’envoûtante Alicia Vikander », ainsi qu’une « extension intéressante de l’opus cinématographique du scénariste-réalisateur Olivier Assayas ».

« Le nouveau Irma Vep peut sembler être construit uniquement pour les cinéphiles. Mais il est accessible et conscient de la façon dont il honore et embrouille l’industrie du divertissement moderne », a déclaré Shirley Li de The Atlantic dans sa critique.

« Une satire magnifiquement observée sur le cinéma moderne, embrochant le monolithe du cinéma de super-héros hollywoodien et se moquant des signes extérieurs de la télévision de prestige », a ajouté Amelia Berry de Flicks.co.nz.

Pendant ce temps, Tara Bennett d’IGN Movies a expliqué: « C’est certainement une combustion lente en ce qui concerne l’intrigue, mais si vous aimez jeter un coup d’œil dans le monde de la réalisation de films et de la télévision et de la narration atypique, Irma Vep est à surveiller. »

Irma Vep est un remake d’un film d’Olivier Assayas

Olivier Assayas a déjà sorti le film français Irma Vep en 1996, et cette nouvelle série HBO est basée sur ce film. Également écrit et réalisé par Assayas, le nouveau Irma Vep met en vedette Alicia Vikander dans le rôle principal avec le casting comprenant également Adria Arjona, Carrie Brownstein, Tom Sturridege, Fala Chen et Devon Ross. Vous pouvez lire la ligne de connexion officielle ci-dessous.





Mira, une star de cinéma américaine déçue par sa carrière et une rupture récente, vient en France pour jouer le rôle d' »Irma Vep » dans un remake du classique du cinéma muet français « Les Vampires ».

« Je pense que c’est une continuation de ce film plus que tout », a déclaré Vikander à propos de la nouvelle série par rapport à l’original Irma Vep, via Google Goggler. « Pas vraiment une suite. Quand Olivier Assayas m’a parlé du projet pour la première fois, il a dit qu’il était ravi d’entrer dans cet univers parce qu’il avait l’impression que l’histoire n’avait pas vraiment de fin quand il l’a faite la première fois. Bien sûr, le monde a changé depuis, et la façon dont nous regardons les films et le cinéma a changé. C’est donc une histoire bien ancrée dans notre époque. Il est donc intéressant de voir à quel point le monde est devenu différent en 26 ans, entre la première tentative d’Olivier et à présent. »

Elle a ajouté: « Bien sûr, à l’époque, je ne savais même pas vraiment à quoi ressemblerait le personnage, mais ensuite on m’a présenté Mira, et pour moi, c’était juste l’excitation d’entrer dans toutes les différentes couches et le méta-univers que nous avons dans la série. Pour entrer dans un personnage auquel je peux bien sûr m’identifier, étant donné que nous avons le même métier et que nous sommes un peu dans le même monde, mais aussi étant donné que nous ‘ sont deux personnages assez différents. En plus de cela, il y a aussi le film dans le film, qui, en fait, était un régal.

Irma Vep lance de nouveaux épisodes chaque lundi sur HBO. Vous pouvez également diffuser la série sur HBO Max.