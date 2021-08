La série Hawkeye Disney + est «emballée avec l’esprit de Noël» taquine le producteur

Bien que beaucoup s’attendaient à ce que Spécial vacances des Gardiens de la Galaxie pour être la grande incursion de Marvel sur le marché de Noël, il semble que nous puissions entrer dans l’esprit festif un peu plus tôt que cela, car il semble Oeil de faucon va profiter au maximum de sa sortie de novembre. La série, centrée sur Clint Barton et la nouvelle venue Kate Bishop, devrait se terminer dans la semaine suivant Noël et, selon le producteur Trinh Tran, la série sera « pleine à craquer » avec l’esprit de la saison.

Les nouveaux détails sur la prochaine série d’action en direct à venir sur Disney + sont apparus dans l’édition d’avant-première d’automne de TV Guide, qui contenait un article dans lequel Tran parlait du fait que la nouvelle émission était « fondée et amusante ». Il y a une notion bien connue selon laquelle si ce n’est pas cassé, ne le répare pas, et en ce qui concerne Marvel, dans de nombreux cas, fondé et amusant a plutôt bien fonctionné pour une grande partie de leur production au cours de la dernière décennie. plus. Avec Clint Barton étant l’un des Avengers avec une sombre histoire récente à explorer, et n’étant pas connecté à la guerre intergalactique, ou ayant une superpuissance, il n’y avait vraiment personne qui pensait que cela allait soudainement changer maintenant.

Dans la pièce, Tran a confirmé la croyance déjà supposée que la série se déroule après Avengers: Fin de partie, mais il semble que suffisamment de temps se soit écoulé dans la série pour que de nombreux endroits aient dépassé les événements du Blip. Elle a dit : « La ville a, à bien des égards, récupéré et continué à prospérer. Mais on ne peut pas en dire autant de tous ses citoyens.

Tran a également ajouté un petit détail à l’arrivée de Kate Bishop de Hailee Steinfeld au MCU alors qu’elle assume le manteau Hawkeye sous la direction de Barton. Elle a commenté: « Kate cherche des moyens de mettre en œuvre ces compétences. C’est à ce moment-là qu’elle rencontre Clint, qui n’a aucune idée de qui elle est et ne comprend pas vraiment son obsession pour lui. »

Comme beaucoup de nouveaux films et séries qui composent la phase 4 du MCU, le thème des « nouveaux débuts » qui, selon le patron de Marvel, Kevin Feige, traverse la nouvelle phase du récit en cours est très en jeu avec Oeil de faucon, mais cela ne veut pas dire que nous n’allons pas en voir beaucoup le relier aux événements précédents. Il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles la série abordera le temps de Barton en tant que Ronin, ce qui n’a été évoqué que dans Avengers : Fin de partie quand il a été retrouvé par Natasha Romanoff, et nous savons déjà de la Veuve noire Après la scène de crédit, Yelena Belova de Florence Pugh sera à la recherche de Barton à la recherche de réponses sur les raisons pour lesquelles sa sœur a dû mourir.

Tran a déjà parlé des valeurs de production qui sont mises dans la série Disney + et du fait qu’en ce qui la concerne, il n’y a pas vraiment de différence par rapport à la réalisation de films. « Nous traitons nos émissions comme si nous faisions nos longs métrages. Je veux dire, la sensation et la qualité de ces émissions de télévision seront comme les films Marvel que vous avez vus. Cela a donc toujours été [Marvel Studios president Kevin Feige]L’état d’esprit de assurons-nous que lorsque les gens vont regarder ces épisodes, ils auront l’impression que ce n’est qu’un long film, sauf que plutôt que deux heures et demie, ça va être beaucoup plus long. Et l’idée derrière certains personnages qui obtiennent leurs émissions est que nous aurons beaucoup plus de temps pour pouvoir développer ces personnages plutôt que les plus courts. »

Oeil de faucon apporte son premier épisode à Disney+ le 24 novembre, et en attendant, une série animée Et si… de Marvel ? sort de nouveaux épisodes chaque mercredi. Cette nouvelle arrive de ComicBook.com

Sujets : Hawkeye, Disney Plus