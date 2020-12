La série Hawkeye Disney + de Marvel se plongera dans la perte auditive de Clint Barton

Il semble que la première série de photos du prochain Oeil de faucon n’ont pas seulement révélé que Bourdon La star Hailee Steinfeld rejoint l’univers cinématographique Marvel en tant que Kate Bishop, mais que Clint Barton de Jeremy Renner perdra l’audition. Vu sur les images portant un appareil auditif, la perte auditive de Hawkeye est l’une des nombreuses inspirations tirées de la série de bandes dessinées Matt Fraction qui a débuté en 2012.

Parallèlement aux débuts de Kate Bishop de Hailee Steinfeld, une vue agrandie de certaines des images de plateau récemment publiées montre Renner portant ce qui ressemble à une petite prothèse auditive de l’oreille interne. Dans la série de 22 numéros de Fraction, Hawkeye perd son audition lors d’une bataille avec The Clown, le supervillain poignardant le Vengeur dans les deux oreilles avec ses propres flèches. Le personnage a été sourd de temps en temps dans plusieurs séries de bandes dessinées, mais Fraction a été le premier à en faire une partie intégrante de l’histoire.

le Oeil de faucon La série suivant cette voie est davantage suggérée grâce aux récents ajouts de casting, l’acteur Fra Fee rejoignant l’émission Disney + en tant que Kazi, qui est probablement l’abréviation de Kazimierz Kazimierczak, connu des fans de Marvel comme le méchant mercenaire Clown. L’acteur inconnu Alaqua Cox fera également ses débuts à l’écran dans la série en tant que Maya Lopez AKA Echo, une amérindienne sourde capable de copier parfaitement les mouvements d’une autre personne, qui aidera probablement Clint Barton.

Aux côtés de Fee et Fox se trouvent Vera Farmiga dans le rôle d’Eleanor Bishop, mère de Kate de Steinfeld, et Tony Dalton dans le rôle de Jack Duquesne AKA Swordsman, un mentor de Hawkeye qui a été à la fois un héros et un méchant dans les bandes dessinées. Veuve noire La star Florence Pugh est également à bord pour reprendre son rôle de Yelena Belova dans Oeil de faucon.

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur la direction de la série originale Disney +, la perte auditive de Clint Barton n’est pas le seul élément qui sera tiré de l’arc de bande dessinée de Fraction, avec l’ajout de Steinfeld en tant que Kate Bishop confirmant apparemment qu’au moins une partie de la série se concentrera sur la relation entre Bishop et sa relation avec Clint Barton de Renner. Le Vengeur prendra Bishop, qui, tout comme Barton est un archer et un artiste martial hautement qualifié, sous son aile afin de transmettre l’héritage de Hawkeye.

Mais ce n’est pas tout, le duo de super-héros est rejoint par un troisième compagnon également présenté dans la série de bandes dessinées acclamée par la critique, Lucky the Pizza Dog. Personnage bien-aimé des bandes dessinées, Lucky a été présenté pour la première fois lorsque Clint Barton le sauve et le nomme Lucky. La raison pour laquelle le chien adorable est également connu sous le nom de Pizza Dog est due à une question entièrement consacrée au point de vue de Lucky, qui révèle qu’il se fait appeler Pizza Dog en raison de son amour pour une tranche de New York.

Clint Barton n’est pas le seul super-héros sourd à rejoindre le MCU, avec le prochain Éternels également en raison de présenter au public Lauren Ridloff en tant que Makkari, un éternel avec le pouvoir de la super-vitesse qui est également sourd. L’actrice, qui est née sourde, a récemment été interrogée sur les pressions exercées pour devenir le premier super-héros sourd du MCU, et le premier super-héros sourd de tout film de super-héros de haut niveau, en fait, Ridloff espérant qu’il y a plus à venir. «Je suis plus ravie que submergée d’avoir la possibilité de représenter la communauté sourde», a-t-elle déclaré. « Je suis très heureux à ce sujet – juste pour introduire ce scénario dans le MCU. Je pense qu’il y a beaucoup de place pour d’autres histoires comme celle-là. »

Oeil de faucon devrait être publié à la fin de 2021 ou au début de 2022 dans le cadre de la phase quatre du MCU. Les images du décor ont d’abord été révélées par Utilisateur de Twitter XRealm Matthews.

Sujets: Hawkeye, Disney Plus, Streaming