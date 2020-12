La série Hawkeye Disney + de Marvel fera ses débuts à la fin de 2021, distribution complète annoncée

Lors du récent événement Disney Investors Day, plusieurs détails concernant la série Marvel Oeil de faucon ont été officiellement confirmés, y compris le fait que la série devrait sortir sur Disney + à la fin de 2021. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a également confirmé que Bourdon La star Hailee Steinfeld a rejoint la série en tant que Kate Bishop, avec Avengers: Fin de partie La star Jeremy Renner s’apprête à reprendre le rôle de Clint Barton AKA Oeil de faucon.

L’original Avenger Jeremy Renner revient pour jouer le rôle de Hawkeye, faisant équipe avec l’archer bien connu de Marvel Comics, Kate Bishop, joué par l’incroyable Hailee Steinfeld. pic.twitter.com/wtrmFjuJxd – Divertissement Marvel (@Marvel) 11 décembre 2020

Oeil de faucon sera dirigé par Rhys Thomas et le duo directeur Bert et Bertie. Le reste de la distribution principale de soutien a maintenant également été officiellement confirmé, avec Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James et le nouveau venu Alaqua Cox tous à bord pour rejoindre l’univers cinématographique Marvel.

Les misérables La star Fra Fee incarnerait Kazi, qui est probablement l’abréviation de Kazimierz Kazimierczak, connu des fans de Marvel comme le méchant mercenaire The Clown, avec Motel Bates star Vera Farmiga avec Eleanor Bishop, mère de Kate de Steinfeld. Mieux vaut appeler Saul Tony Dalton jouera le rôle de Jack Duquesne AKA Swordsman, un mentor de Hawkeye qui a été à la fois un héros et un méchant dans les bandes dessinées, aux côtés de l’acteur inconnu Alaqua Cox, qui fera ses débuts à l’écran dans la série en tant que Maya Lopez AKA Echo, une sourde Amérindien capable de copier parfaitement les mouvements d’une autre personne, qui aidera probablement Clint Barton et Kate Bishop.

Veuve noire La star Florence Pugh est également à bord pour reprendre son rôle de Yelena Belova dans la série, avec des photos de tournage récentes faisant allusion au retour de l’agence d’espionnage, d’application de la loi spéciale et de lutte contre le terrorisme, SHIELD

Bien que les détails de l’intrigue restent rares, le Oeil de faucon La série semble s’inspirer beaucoup de la bande dessinée de Matt Fraction qui a commencé en 2012. Même le logo du Oeil de faucon La série est presque exactement la même que celle présentée sur les couvertures de l’arc de Fraction. L’une des bandes dessinées les plus acclamées par la critique de Marvel moderne, plusieurs éléments qui figurent fortement dans l’histoire de Fraction ont maintenant été officiellement révélés être présents dans la prochaine série Disney +.

Tant l’implication de Des yeux de faucon La protégée Kate Bishop et son adorable chien de compagnie Lucky, qui ont tous deux été repérés dans plusieurs images de tournage récemment, suggèrent que la course de Fraction constituera la base de l’intrigue. Sur la base de cela et d’une image récente de Renner sur le plateau, il semble que la série s’attaquera également à la perte auditive de Clint Barton. Élément majeur de la série de 22 numéros de Fraction, Hawkeye perd son audition lors d’une bataille avec The Clown, le supervillain poignardant le Vengeur dans les deux oreilles avec ses propres flèches. Une vue agrandie de certaines des images de plateau récemment publiées montre la star de retour Jeremy Renner portant ce qui ressemble à une petite prothèse auditive de l’oreille interne suggérant que, tout comme la bande dessinée qui l’a inspiré, Barton étant sourd fera partie intégrante de l’histoire.

Oeil de faucon n’est que l’un des nombreux nouveaux spectacles Marvel qui devraient sortir prochainement de Disney +, y compris WandaVision, Le faucon et le soldat de l’hiver, Loki avec Tom Hiddleston et l’animation Et qu’est-ce qui se passerait si…? séries. Cela nous vient grâce à Marvel.

