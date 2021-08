La série Hawkeye de Marvel obtient Simon Callow du sorceleur

On dirait la série Disney+ de Marvel Oeil de faucon a ajouté des membres de la royauté britannique à son casting sous la forme de Le sorceleur et Étrangerde Simon Callow dans un « élément clé au début de la série ». Selon un nouveau rapport de Cosmic Circus, Callow jouera un rôle lié au méchant de Marvel Jack Duquesne, alias Swordsman, qui est interprété par Tony Dalton. Swordsman, un ancien mentor de Hawkeye lui-même, Clint Barton, est l’un des nombreux personnages assassins qui ont été confirmés pour la série à venir, qui grâce à Veuve noire nous savons – arrêtez si vous ne voulez pas de petits spoilers – mettra également en vedette Yelena Belova de Florence Pugh tirant pour Barton après avoir reçu la mission de traquer le faucon par la sombre Valentina Allegra de Fontaine du MCU dans la scène post-crédit du film.

Cependant, revenons à Simon Callow et son implication dans la série. Comme vous vous en doutez, peu d’informations concrètes sont disponibles sur sa nomination et sur qui il pourrait jouer, mais si cela est lié à Swordsman, la possibilité la plus probable est que s’il ne joue pas un personnage secondaire dans l’histoire de Swordsman, il pourrait être jouer un autre méchant avec un lien avec le personnage de Jack Duquesne tel que Ringmaster. Sur la base des travaux antérieurs de Callow, il n’y a aucun moyen de le savoir car ce gars a joué tout ce qui était imaginable au cinéma et à la télévision.

Simon Callow, dont le nom est souvent confondu avec Idole américaine créateur Simon Cowell, aura 140 crédits d’écran d’acteur à son nom si Oeil de faucon est ajouté à la liste. En ce qui concerne les acteurs de personnages, Callow est apparu dans tout depuis les années 1994 Quatre mariages et un enterrement, au drame britannique Inspecteur Morse et la série Netflix Le sorceleur. Acteur shakespearien de profession, avec de nombreux crédits scéniques derrière lui, Callow a également joué Charles Dickens dans des dizaines de productions, dont deux fois dans Docteur Who. Où cela le place dans Oeil de faucon est une énigme, mais comme Ian McKellan et Patrick Stewart l’ont prouvé dans le X Men franchise, avoir un comédien à bord d’une histoire de super-héros peut très bien fonctionner.

Tout comme tout ce qui est lié au MCU, les détails de l’histoire sont assez minces sur le terrain, mais nous en savons pas mal sur le casting de Hawkeye, et grâce à Veuve noire, on en sait peut-être un peu plus sur l’intrigue de la série, qui semble désormais avoir deux angles différents. D’après les détails précédents, nous savons que l’histoire centrée sur Clint Barton comblera quelques-unes des lacunes entre Guerre de l’infini et Fin du jeu, explorant le temps de Barton en tant que Ronin, et le voyant entraîner Kate Bishop de Hailee Steinfield en tant que nouveau Hawkeye. Cependant, de Veuve noireAprès la scène de crédit, il est probable que nous le verrons également essayer d’éviter d’être éliminé par un certain nombre d’assassins dans le processus. Dans l’ensemble, à l’instar des premières offres Disney + de Marvel, il se passe beaucoup de choses pour développer les personnages qui ne pourraient peut-être pas avoir tout le temps qu’ils méritaient dans leurs sorties cinématographiques.

Avec Hawkeye arrivant à la fin de l’année, il n’y a pas longtemps avant que nous devrions voir une sorte de séquence de la série, et maintenant que le Veuve noire la connexion est enfin rompue, cela pourrait arriver plus tôt que tard.

