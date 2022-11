La série Harry Potter envisagée pour HBO Max

UN Harry Potter série télévisée est actuellement envisagée pour HBO Max, Sarah Aubrey, responsable du contenu original chez HBO Max, a révélé. Dans une nouvelle interview avec Variety, Aubrey a discuté de la quantité de propriétés emblématiques qui relèvent de la bannière WarnerMedia et a déclaré explicitement que le studio et la plateforme de streaming réfléchissent à ce qu’il faut faire ensuite avec le monde de Harry Potter.





« Nous sommes très occupés à créer de nouveaux contenus pour ces fans et à réfléchir à ce qu’il faut faire ensuite. »

Juste au cas où vous avez en quelque sorte vécu votre vie et vous êtes retrouvé sur ce site sans savoir quoi Harry Potter c’est-à-dire qu’il s’agit d’une série de romans de JK Rowling qui a connu le genre de succès monumental qui se produit très rarement. L’histoire suit le titulaire Harry Potter, à qui on dit à son 11e anniversaire qu’il est un sorcier et qui est emmené à l’école de sorcellerie et de sorcellerie de Poudlard. Les romans ont depuis été transformés en films à succès extrêmement réussis, lançant les carrières de Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson.

On a déjà tenté de capitaliser sur ce succès sur grand écran avec le récent Bêtes fantastiques série. Bien qu’en raison de critiques mitigées et de controverses dans les coulisses, notamment concernant la star Johnny Depp et l’écrivain JK Rowling, le Bêtes fantastiques franchise n’a pas réussi à décoller comme l’a fait son prédécesseur. Des rapports récents ont même indiqué que bien qu’il y ait eu un plan en place pour cinq Bêtes fantastiques films, la franchise a maintenant été suspendue.

Alors, au petit écran le Harry Potter franchise peut aller. Il y a beaucoup d’histoires du monde sorcier qu’une série HBO Max pourrait raconter, des émissions préquelles détaillant les aventures de Remus Lupin, Peter Pettigrew, Sirius Black et James Potter alias The Marauders, aux émissions sur l’un des acteurs bien-aimés de personnages tels que Hagrid, Dumbledore ou Snape.





Warner Bros. intéressé à faire plus de films Harry Potter

Pendant que nous réfléchissons aux possibilités d’un Harry Potter Série HBO Max, président de Warner Bros. Discovery David Zaslav vise le grand écran. Depuis le remaniement de WarnerMedia, le nouveau modus operandi est les franchises, et beaucoup d’entre elles, Zaslav révélant récemment que le studio souhaitait en faire plus Harry Potter films avec JK Rowling.

« Nous allons nous concentrer sur les franchises. Nous n’avons pas eu de film Superman depuis 13 ans. Nous n’avons pas fait de Harry Potter depuis 15 ans. Les films DC et les films Harry Potter ont fourni une grande partie des bénéfices à Warner Bros. … au cours des 25 dernières années », a-t-il déclaré avant d’ajouter:« Si nous pouvons faire quelque chose avec JK sur Harry Potter à l’avenir.

Avec HBO Max se concentrant désormais sur les franchises et les goûts du Homme chauve-souris IP fait déjà le saut vers HBO Max avec le prochain Le pingouin séries, entre autres, attendez-vous à voir beaucoup plus des mondes de Harry PotterDC et d’autres IP existantes à l’avenir.