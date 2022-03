La série Harley Quinn aura un nouveau spin off de Comet Man

La série animée de »Harley Quinn » pour hbo max aura un nouveau spin off centré sur l’un des personnages préférés du public, L’homme comète. Lors du festival SXSW, le showrunner de la série, Patrick Shchumachera révélé que la nouvelle série dérivée portera le nom de » Noonan »puisque le personnage achètera un Noonan’s bar, un établissement récurrent à Gotham City.

« Il essaie de gérer le bar tout seul, mais ce n’est pas si facile », a expliqué Schumacher. « Nous avons Harley et Ivy apparaissant dans le premier épisode, mais après cela, nous avons différents crétins et méchants apparaissant dans chaque épisode comme Lex Luthor et Bane. »

Créé par Doigt de facture et Dick jaillitKite Man a fait ses débuts dans la bande dessinée Homme chauve-souris # 133 de 1960. Le personnage est un méchant Batman médiocre de la liste D sans véritables super pouvoirs au-delà d’être pratique avec un deltaplane.

Bien que peu utilisé après son introduction initiale, l’écrivain Tom King en a fait une figure récurrente dans la course de Batman à partir de 2016, et c’est cette version qui a été introduite dans la série « Harley Quinn », qu’elle prépare actuellement pour sa troisième saison.

Vous pourriez également être intéressé par : Batman Caped Crusader : le spectacle animé que tout fan de Batman attend.







Schumacher a également expliqué le rôle de Kite Man dans Harley Quinn saison 3, en disant: « Il y a beaucoup d’autres D-listers DC dans le groupe que nous avons hâte d’explorer », avait précédemment déclaré Schumacker. « Mais nous avons parlé de Kite Man et de sa position avec la finale de la saison 2 et la rupture. Nous ne voulons pas couper complètement les liens. Je vais probablement contrarier certaines personnes en disant que nous espérons qu’il est de retour. »

Schumacher a également précisé que « Noonan’s » était en développement et que les choses pourraient changer, ou que le spectacle pourrait même ne pas avoir lieu. Cependant, avec le succès de »Harley Quinn », il y a fort à parier que nous verrons cette série sous une forme ou une autre. En plus de cela, en parlant de la troisième saison à venir de Harley Quinn, le co-créateur a déclaré qu’elle serait diffusée « bientôt ».