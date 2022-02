La série Halo pour Paramount + a confirmé sa deuxième saison

Avec la sortie de la série »Halo » pour Paramount+ juste au coin de la rue, la société de production est prête à sortir la deuxième saison. Lors de la journée Paramount Investor, Tanya Gilles le responsable de la programmation, a déclaré que la saga de »Halo » Il a une grande capacité d’expansion, donc son histoire a beaucoup de potentiel pour se poursuivre dans les nouvelles saisons.

« Halo est une énorme opportunité de construction mondiale pour Paramount +, et nous sommes ravis d’offrir aux fans une deuxième saison à espérer avant de lancer la série le mois prochain », a déclaré Giles. »La serie ofrecerá un viaje emocionante tanto para los fanáticos del juego como para los no jugadores, ya que une imágenes impresionantes con una mirada más profunda a las historias personales detrás de estos personajes icónicos, todo ambientado en una batalla épica por el futuro de l’humanité ».

Responsable du contenu original de Paramount+, david nivins, a exprimé son enthousiasme face à la quantité de visuels époustouflants que la série offre, ainsi que sa profondeur dans l’histoire personnelle de chacun de ses personnages. « Cette confirmation de la deuxième saison reflète la confiance que nous avons dans la capacité de cette série épique à attirer les téléspectateurs. Halo a été une excellente collaboration avec Amblin Oui 343 secteurs d’activitéet nous sommes tous reconnaissants d’avoir l’opportunité de continuer. »

»Halo » a pour protagoniste paul schrieber en tant que Master Chief, et est produit par kiki wolfkill, qui a récemment expliqué que la série cherche à faire sentir au spectateur l’intérieur de l’armure emblématique du maître-chef. « Ce que nous demandons aux gens de faire avec le spectacle, c’est de s’asseoir et de profiter d’un côté de Master Chief que vous ne pouvez tout simplement pas jouer dans le jeu », a-t-il déclaré. « Pour la série télévisée, nous voulons pouvoir faire quelque chose de nouveau dans Halo, et nous voulons que les gens puissent en faire l’expérience différemment. »