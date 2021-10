La série Green Lantern HBO Max est «Gigantic» taquine le showrunner excité

La lanterne Verte a été l’un de ces personnages de bandes dessinées problématiques qui semblent parfaitement adaptés aux adaptations cinématographiques et télévisuelles, étant donné la nature des traits et des pouvoirs du personnage exercés par un certain nombre de super-héros différents, dont Alan Scott, le premier La lanterne Verte en 1940, à travers Hal Jordan, John Stewart, Simon Baz et Jessica Cruz pour n’en nommer que quelques-uns. Cependant, à part un film de Ryan Reynolds mal reçu en 2011, celui que Marvel Deadpool 2 s’est assuré de se moquer de ses scènes de clôture, et quelques références dispersées dans certaines séries DC », il a fallu une décennie pour apporter le La lanterne Verte dans un véhicule d’action réelle, et ce serait le prochain de HBO Max La lanterne Verte Séries télévisées.

Les fans s’attendaient à recevoir une mise à jour sur la nouvelle série à DC FanDome le week-end dernier, mais ont été tristement déçus. Cependant, le showrunner Seth Grahame-Smith a récemment parlé à Collisionneur sur la « grande entreprise » de la série et a à peu près répondu à la question de savoir pourquoi DC FanDome a ignoré la série.

« Ouais, ce spectacle est gigantesque, » Seth Grahame Smith mentionné. « Il a fallu pas mal de temps pour en arriver là et c’est juste une grande, grande entreprise. Ça se passe très bien. Tout ce que je peux dire, c’est que ça se passe très bien et qu’il y aura des Green Lanterns dedans, et c’est sera sur HBO Max. »

« J’admets que je n’étais pas comme un gros gamin de bande dessinée », a ajouté Grahame-Smith. « J’étais un grand enfant de cinéma. Et donc, mon introduction à DC Comics est venue du film Batman de 89. Quand ce film est sorti, je me suis dit: » Oh, mon Dieu, Batman est le plus cool « , et j’ai commencé à lire Les bandes dessinées de Batman. Mais Green Lantern est quelque chose qui, pour être honnête avec vous, m’est venu plus tard, simplement en parlant de faire le spectacle. La possibilité de faire le spectacle m’a conduit à une plongée profonde dans la tradition de Green Lantern. Nous verrons. Cela va prendre un certain temps avant que le monde ne le voie, mais nous sommes très, très occupés au travail, au moment où nous parlons. »

Corps des lanternes vertes apportera aux écrans un énorme scénario qui s’étend sur une longue période, ce qui est probablement l’une des raisons pour lesquelles il faudra un peu de temps pour obtenir le bon résultat, car nous savons à quel point toute série ou tout film comportant de nombreux points de chronologie peut être complexe, et il met en vedette Finn Wittrock (histoire d’horreur américaine) comme Guy Gardner, Jeremy Irvine (Maman Mia ! On y va encore une fois) comme Alan Scott, Tobias Menzies (Game of Thrones) selon la rumeur, jouer à Sinestro. La série devrait également voir des versions à l’écran de Jessica Cruz, Simon Baz, Killowog et d’un personnage nouvellement créé nommé Bree Jarta.

Bien que l’histoire de la lanterne verte à l’écran n’ait pas été aussi rose que celle de nombreux autres héros de DC, il y a certainement beaucoup à faire pour la nouvelle série, car DC semble maintenant avoir une meilleure compréhension de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. , et Warner Bros. désireux de faire de HBO Max la version DC du catalogue Marvel de Disney + en ce qui concerne le contenu exclusif, cela ne peut certainement signifier que de bonnes choses pour les fans du matériel source. Cette nouvelle est née chez Collider.

