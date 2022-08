La série Green Lantern est toujours en développement pour HBO Max

in

hbo max

Beaucoup craignaient pour le projet Green Lantern après l’annulation du film Batgirl. Apparemment la série HBO Max n’est pas en danger !

©IMDBWayne T.Carr comme Green Lantern

La Univers étendu DC vit une véritable révolution au niveau de son contenu après l’annulation du film Fille chauve-souris de la part de Découverte Warner et comme annoncé par Kevin Smith également la série d’anthologies Aventures étranges. Beaucoup ont commencé à s’interroger sur l’avenir des autres titres que la marque préparait, dont une série que le fandom attend avec impatience :La lanterne Verte!

Apparemment, comme il a pu le découvrir Le journaliste hollywoodienla série TV La lanterne Verte va toujours de l’avant avec toutes les personnes impliquées dans le spectacle qui prennent leur temps avec ce spectacle riche en effets visuels, qui est le plus cher de l’histoire de Berlanti Productions, avec la claire intention de lui donner vie de la meilleure façon possible et à la hauteur .de la mythologie du chevalier d’émeraude.

Jusqu’à présent, nous savons que La lanterne Verte a une première saison de dix épisodes qui touche à plusieurs époques différentes de la bande dessinée. Jeremy Irvine jouera Alan Scott, le premier Green Lantern de la Terre et un membre gay du FBI vivant sur Terre en 1941. Finn Wittrock a également été choisi pour le rôle de Guy Gardner, le La lanterne Verte à partir de 1984.

Green Lantern est en sécurité

Parmi les autres personnages qui devraient apparaître, citons le dresseur de lanternes toujours revu, le gigantesque extraterrestre Kilowog et les GL des temps modernes Jessica Cruz et Simon Baz. Bien sûr, nous pouvons nous attendre à voir Sinestro, le féroce guerrier qui est destiné à trahir le Corps des lanternes succomber à la tentation d’un anneau jaune commandé par la force de la peur.

La Univers étendu DC déjà vu un La lanterne Verte dans la séquence de La Ligue des Justiciers de Zack Snyder Oui Ligue des Justiciers de Joss Whedon lorsque les forces de Darkseid attaquent la planète Terre à la recherche de l’équation anti-vie, puis le puissant seigneur de guerre parvient à assassiner le chevalier d’émeraude qui accompagnait les forces terrestres contre les envahisseurs d’Apokolips.

D’autre part, Zack Snyder a enregistré une scène avec l’acteur Wayne T. Carr comme lui La lanterne Verte Jean Stewart dans lequel il aurait une conversation avec Batman à la fin du film Ligue des Justiciers. A la demande de Warner cette séquence a été laissée de côté dans le montage final du film et Stewart a été remplacé par Martian Manhunter. A cette époque, la série télévisée que la société de production préparait hbo max et donc ils ne voulaient pas que Snyder utilise le personnage.

