La série Green Lantern de HBO Max aura une tête gay dans son ensemble de super-héros DC

le La lanterne Verte La série télévisée actuellement en préparation pour HBO Max présentera en effet une version gay du super-héros emblématique de DC Comics. Le spectacle est en préparation depuis un certain temps maintenant, mais a finalement pris un véritable élan ces derniers temps. Finn Wittrock a récemment signé pour jouer Guy Gardner, l’une des versions du personnage qui fera partie des festivités. Mais un autre acteur encore à être joué jouera une version différente, qui sera un membre ouvert de la communauté LGBTQ.

Un nouveau rapport a récemment été publié détaillant Warner Bros. ‘ nouveau film Superman, qui sera produit par JJ Abrams et mettra en vedette une version noire du héros kryptonien. Ta-Nehisi Coates écrit le scénario. Pour ce projet particulier. Le rapport détaille ensuite à quel point le studio est engagé dans la diversité avec sa gamme complète de projets à venir DC, à la fois sur grand et petit écran. L’émission de Green Lantern HBO Max est ensuite mentionnée, le rapport notant spécifiquement que « HBO Max cherche un personnage gay de Green Lantern pour une série à venir ».

Cela sert davantage de confirmation que de quelque chose qui a déjà été révélé par hasard auparavant. Lorsque les écrivains Seth Grahame-Smith (Abraham Lincoln: Vampire Hunter, The LEGO Batman Movie) et Marc Guggenheim (Arrow, Legends of Tomorrow) ont rejoint le projet l’année dernière, il a été confirmé que divers membres du Green Lantern Corps tels que Guy Gardner, Jessica Cruz, Simon Baz et Alan Scott seront en vedette dans l’émission. Alan Scott est gay dans les pages de DC Comics, donc on s’attendait à ce que ce soit également un facteur dans la série. Même si ce nouveau rapport ne dit pas spécifiquement que Scott va être le gay Green Lantern, cela semble presque assuré à ce stade.

Greg Berlanti, l’architecte derrière l’ArrowVerse sur The CW, produit le La lanterne Verte spectacle pour HBO Max. Les détails spécifiques de l’intrigue restent en grande partie secrets pour le moment, mais ils s’étendront sur plusieurs décennies, à partir des années 40 et jusqu’aux années 80. Sinestro a été confirmé comme l’un des principaux méchants. Surtout, John Stewart et Hal Jordan, les deux noms les plus célèbres associés au héros, ne devraient pas apparaître. Étant donné que le Corps de la lanterne verte. le film est encore en développement, Warner Bros. pourrait les enregistrer pour le grand écran. Bien que ce projet soit en cours depuis des années et que nous n’ayons rien eu de mise à jour officielle depuis un certain temps.

Warner Bros. a précédemment adapté le DC Comics série dans un film en 2011. La lanterne Verte, qui a joué Ryan Reynolds dans le rôle principal, a été un flop majeur et n’est pas tenu en haute estime. C’était juste quelques années avant que le studio ne décide de créer son propre univers cinématographique pour rivaliser avec ce que Marvel Studios avait fait. Le héros est resté sur la touche (en live-action de toute façon) depuis. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails sur le projet seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

Sujets: Green Lantern, Green Lantern Corps, HBO Max, Streaming