La série Green Lantern de HBO Max a un ton beaucoup plus sombre qui est comparable à Watchmen

Pour toute personne dont la connaissance complète des DC La lanterne Verte vient du film Ryan Reynolds de 2011, alors la nouvelle série de HBO basée sur le héros de bande dessinée populaire va probablement être une surprise. Suite au succès de HBO Veilleurs séries en 2019, il y a maintenant une toute nouvelle collection d’adaptations de bandes dessinées à destination de la chaîne et de HBO Max dans un proche avenir, avec Corps des lanternes vertes étant l’un des plus attendus. Plutôt que l’adaptation jokey vue sur grand écran il y a une décennie, cette nouvelle version jouera davantage sur les points forts du Veilleurs série, apportant un ton plus sombre et plus grinçant au personnage.

Malgré la mutilation du point de vue de Ryan Reynold sur le héros provoquant toute pensée de séquelles et de nouvelles histoires apparemment enfermées pour une durée indéterminée, en 2019, HBO Max a annoncé qu’ils prévoyaient d’apporter La lanterne Verte de retour des limbes et en octobre de l’année dernière, a révélé qu’une commande de 10 épisodes avait été passée avec Seth Grahame-Smith à la tête de la série en tant que showrunner. Ayant travaillé sur Le film LEGO Batman avec beaucoup de succès, il a en quelque sorte plongé ses orteils dans le genre des super-héros auparavant … mais nous ne mentionnerons pas qu’il a également « poli » le script de la dernière sortie de Marvel Les quatre Fantastiques.

Selon Les Illuminerdi, tout comme de nombreuses adaptations récentes de DC telles que le prochain Le Batman, Black Adam et plus encore, la série fera ressortir le vrai grain des bandes dessinées de DC et mettra en place des histoires sombres pour le Green Lantern Corps, chaque lanterne ayant déjà ses propres batailles personnelles alignées pour elle. L’année dernière, on nous a donné une ventilation des rôles principaux de la série, Guy Gardner, Bree Jarta et Alan Scott, qui seraient des habitués de la série et au début du casting, les descriptions de personnages suivantes ont été publiées pour le trio :

Guy Gardner : Homme blanc, 30 ans. Une masse imposante de masculinité, telle qu’elle est rendue dans les bandes dessinées. Guy est une personnification de l’hyper-patriotisme des années 1980 qui a donné naissance à Hulk Hogan et Rambo. Cependant, Guy est toujours sympathique. Il peut agir comme un idiot, mais il n’est pas un idiot. Guy aime sa fille et sa femme avec tout son cœur qui fait la fête, qui conduit vite et qui a un tempérament chaud. Mais comme beaucoup de mâles alpha, il y a un profond courant de douleur sous-jacent à tout cela.

Bree Jarta : Noire, Femme, 30 ans. Peu de Lanterns prennent leur engagement envers le Corps et son objectif plus au sérieux que Bree. Bree est à moitié humaine et c’est la moitié qu’elle a travaillé dur pour oublier. Bree a une mère extraterrestre et un père humain. Cependant, elle a été élevée sur une planète plus éclairée avec une société avancée. Bree a surpassé ses pairs et a gagné sa bague pour se retrouver en partenariat avec Guy Gardner.

Alan Scott : Homme Blanc, 28 ans. De l’extérieur, Alan est le modèle du début des années 40. L’image d’un G-Man. Alan est beau, rasé de près et bien habillé sans cheveux déplacés. Il a passé sa jeune vie à essayer de personnifier la vérité, la justice et l’American Way. Il est déjà connu à Los Angeles et est considéré comme un héros grâce à une couverture médiatique positive. Cependant, malgré toute l’honnêteté d’Alan, il y a un énorme mensonge qui le suit. C’est un homosexuel. Un fait qui, à son époque, pourrait lui coûter son travail, voire sa vie.

En plus de ces personnages, Jessica Cruz, Simon Baz et Sinestro devraient tous figurer dans la série sous une forme ou une autre et seront probablement vus aux prises avec leurs propres démons personnels. On dit que Cruz souffre d’anxiété et de peur extrêmes dans la série, tandis que Baz reviendra sur le racisme à la suite du 11 septembre et que le manque de confiance de Sinestro dans la Green Lantern Corp développera un profond sentiment de méfiance qui finira par conduire à sa chute. Dans l’ensemble, la série s’annonce capable d’effacer la parodie de 2011 La lanterne Verte de mémoire, car il tente de résoudre les problèmes du monde réel dans un scénario de super-héros. Cette nouvelle a éclaté à l’origine sur theilluminerdi.com.

Sujets : Green Lantern, Green Lantern Corps