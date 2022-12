La série God of Wars restera « incroyablement fidèle au matériel source », assure Amazon

Amazon a récemment annoncé Dieu de la guerre La série restera « incroyablement fidèle au matériel source » tout en se forgeant une identité propre, selon le directeur de la télévision d’Amazon Studios, Vernon Sanders. S’adressant à Collider à propos de l’adaptation à venir du jeu vidéo extrêmement populaire, Sanders a assuré aux fans que la série maintiendrait simultanément ce qu’ils aiment. Dieu de la guerreet invitez de nouveaux fans dans le giron.





« Au centre de tout cela se trouve cette histoire de pères et de fils, et de familles, contre ce paysage épique géant. Alors que Rafe [Judkins] (showrunner) et Mark [Fergus] et faucon [Ostby] (écrivains) ont imaginé pour la première saison, et pour la série, je pense, est à la fois incroyablement fidèle au matériel source, et aussi convaincant en soi. Si vous n’avez jamais joué au jeu, vous tomberez amoureux de la série et vous vous sentirez très invité. Nous pensons donc que ça va être énorme. »

Après de nombreuses spéculations au cours de la dernière année, un Dieu de la guerre La série a maintenant été confirmée comme étant en production avec l’aimable autorisation d’Amazon Studios. Alors que les fans du jeu sont ravis de voir l’épopée mythologique prendre vie, on craint que la propriété ne soit trop modifiée pour passer du pixel à l’action en direct. Sanders a fait remarquer les antécédents d’Amazon avec des adaptations dans le but d’apaiser ces inquiétudes. Une tentative qui fonctionnera sans doute pour certains plus que pour d’autres.

« Nous réussissons incroyablement bien avec les adaptations, d’Invincible à The Boys. Je veux dire, nous en avons couvert tellement, n’est-ce pas? Et nous savons donc qu’il y a une telle base de fans passionnés pour God of War. Mais la chose que nous sommes je cherche toujours s’il y a un vrai noyau émotionnel, s’il y a une vraie histoire narrative, et je pense [that’s] partie de ce qui rend God of War si spécial. »





Les fans de God of War ont demandé à Dave Bautista des Gardiens de la Galaxie de jouer à Kratos

Créé par David Jaffe au studio Sony de Santa Monica, Dieu de la guerre est une franchise de jeux vidéo d’action-aventure qui a débuté en 2005. L’histoire suit Kratos, un guerrier spartiate qui deviendra plus tard le dieu de la guerre après avoir été amené à tuer sa famille par son ancien maître, le dieu grec original de la guerre, Ares . Cherchant à se venger, Kratos fait la guerre aux dieux, déclenchant une série d’événements qui mènent à des guerres avec les panthéons mythologiques.

La franchise de jeux vidéo a depuis explosé, avec plusieurs aventures de suivi publiées, qui voient Kratos combattre toutes sortes de dieux et de monstres de la mythologie grecque et nordique. La série Amazon s’inspirera principalement des jeux les plus récents, suivant Kratos alors qu’il élève son fils et tente de laisser derrière lui son passé meurtrier dans le royaume nordique de Midgard.

Aucune annonce de casting n’a encore été faite, mais depuis quelque temps les fans du jeu vidéo réclament gardiens de la Galaxie et Dune star Dave Bautista pour diriger toute adaptation potentielle en direct en tant que Kratos.

Rafe Judkins (La roue du temps) servira de showrunner et de producteur exécutif sur la série God of War. Aucune date de sortie pour God of War n’a encore été fixée.