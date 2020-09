La série Geforce RTX 30 de Nvidia avec RTX 3090 comme une véritable bête GPU: tous les prix, spécifications et dates de sortie

Nvidia a présenté sa nouvelle génération de cartes graphiques lors d’un événement hier: Série RTX 30. Avec la technologie dite Ampère, il offre les performances nécessaires à l’architecture RTX de Nvidia, qui vous permet de découvrir le jeu à un tout nouveau niveau visuel.

En plus des RTX 3070 et 3080, parmi eux se trouve la reine haute performance nommée RTX 3090, un vrai monstre de performances, mais il a aussi son prix.

Version, spécifications et prix du Nvidia Geforce RTX 3090

Selon Nvidia, la GeForce RTX 3090 apparaîtra “GPU le plus rapide jamais conçu pour les jeux”. La carte graphique prend en charge Jeux 8K au luxe 60 images par seconde et devrait être plein 50% plus rapide être que ça TITAN RTX. Étonnamment, le volume devrait être à la hauteur par rapport à cela 10 fois plus silencieux et gardez toujours le GPU agréable et cool.

Tout plus loin Spécifications Vous pouvez en savoir plus sur le miracle RTX ici:

Unités de calcul NVIDIA CUDA : 10496 noyaux CUDA

: 10496 noyaux CUDA Boost horloge : 1,70 GHz

: 1,70 GHz Taille mémoire : 24 Go

: 24 Go Vitesse de stockage : GDDR6X

: GDDR6X Prise en charge de HDMI 2.1 : Oui

: Oui Dimensions (pouces): 12,3 “x 5,4” (3 emplacements)

Quand la nouvelle carte graphique apparaîtra-t-elle? La sortie du RTX 3090 a lieu le 24 septembre 2020. Alors juste à temps avant la publication de la merveille graphique exemplaire Cyberpunk 2077.

Combien coûte le RTX 3090? Le bon morceau coûte entier 1 499,00 euros. Cependant, les précommandes ne sont pas encore possibles.

Toutes les informations sur les RTX 3070 et 3080

Toutes les cartes de la nouvelle série RTX 30 sont livrées avec nouveau système de refroidissement équipé. Les ventilateurs des deux côtés de la carte dirigent l’air dans les deux sens et refroidissent ainsi de manière fiable le système puissant.

Qui est le plus pour le moins cher, mais pas intéressé par des GPU nettement moins puissants, reçoit également les données pour le RTX 3070 et 3080.

RTX 3070

Libération : Octobre

: Octobre prix : 499 euros

: 499 euros Spécifications Noyaux CUDA: 5888 VRAM: 8 Go GDDR6 Dimensions (pouces): 9,5 “x 4,4” (2 emplacements) Prise en charge HDMI 2.1: Oui



RTX 3080

Libération : 17 septembre

: 17 septembre prix : 699 euros

: 699 euros Spécifications Noyaux CUDA: 8704 VRAM: 10 Go GDDR6X Dimensions (pouces): 11,2 “x 4,4” (2 emplacements) Prise en charge HDMI 2.1: Oui



C’est ce que font les cartes graphiques individuelles dans divers jeux avec et sans RTX. © Nvidia

Jeux de lancer de rayons présentés

Dans le cadre de cette annonce, Nvidia a également présenté des jeux qui prendront en charge le traçage de rayons à l’avenir, notamment:

