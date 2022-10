La série Gangs of New York en préparation avec la réalisation de Martin Scorsese

Gangs de New-York a été sorti en 2002, devenant rapidement un autre film bien-aimé dans de Martin Scorsese filmographie. Le film est basé sur le roman de 1927 d’Herbert Asbury, et il semble que Scorsese n’en ait pas fini avec son univers. Selon un rapport de Deadline, une série télévisée basée sur Gangs de New-York est actuellement en chantier chez Miramax. Le projet sera commercialisé sur le marché premium / streaming plus tard ce mois-ci.





Scorsese serait très impliqué dans le projet, servant de producteur exécutif et réalisant les deux premiers épisodes. Ce ne sera pas sa première fois dans le domaine de la télévision, réalisant l’épisode pilote de Boardwalk Empire et producteur exécutif de la série à venir, Le diable dans la ville blanche. Brett Leonard a écrit le scénario de la série, avec une expérience antérieure à la télévision et en tant que dramaturge. Il a travaillé sur des projets tels que Craindre le mort-vivant, Tabouet Faible soleil d’hiver. Selon Date limite, le spectacle sera une nouvelle interprétation de l’histoire avec un tout nouvel ensemble de personnages, il n’y aura donc pas de retour de Leonardo DiCaprio ou, bien sûr, de Daniel Day-Lewis.

C’est la deuxième Gangs de New-York Série attachée à Scorsese

Le livre d’Herbert Asbury laisse une tonne de contenu à explorer sous forme de série, et l’adaptation à venir est la deuxième série télévisée à laquelle Scorsese a été attaché. Le rapport Deadline mentionne le projet de 2013 annoncé par Miramax, qui n’a jamais vu le jour. Cependant, les commentaires du réalisateur à l’époque expliquent pourquoi il serait intéressé à revitaliser l’idée près d’une décennie plus tard.

« Cette époque et cette époque de l’histoire et du patrimoine de l’Amérique sont riches en personnages et en histoires que nous ne pourrions pas explorer complètement dans un film de deux heures », a expliqué Scorsese. « Une série télévisée nous donne le temps et la liberté de création nécessaires pour donner vie à ce monde coloré et à toutes les implications qu’il a eues et a encore sur notre société. » Le spectacle pourrait être assez réussi s’il fournit un regard plus approfondi sur les personnages et les gangs qui arrivent dans différentes villes du pays.

Gangs de New-York suivit Amsterdam Vallon (DiCaprio) en 1862 alors qu’il retournait dans le quartier Five Points de New York pour se venger de Bill the Butcher. Le film a reçu 10 nominations aux Oscars, bien qu’il n’ait pas réussi à capitaliser lors de la grande soirée de remise des prix. Compte tenu des performances exceptionnelles et des grands noms attachés au long métrage, ne soyez pas surpris si l’émission télévisée met en scène des acteurs de calibre similaire. Cependant, les fans ne devraient pas s’attendre à la série de sitôt, car l’éventuelle Gangs de New-York la série est encore dans des années.