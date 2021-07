La série fureur sur Netflix comprenait un nu total et des mèmes lui ont plu

Ce pari de Netflix sur la sexualité en tant que genre n’a rien de nouveau. Il l’a fait avec Sex Education, Sombre désir, Sexifier et Elite, parmi de nombreuses autres productions. Cependant, quoi c’est vraiment une nouveauté c’est que dans ces séries chaudes il y a des nus totaux. Par conséquent, une scène de Sexe / Vie qui n’a pas censuré le corps d’un protagoniste. Découvrez les meilleurs mèmes qu’il a provoqués !

Le nouveau programme est arrivé chez le géant du streaming le 25 juin et il se positionne déjà comme le plus regardé dans le monde. Son succès se reproduit également en Amérique latine où est dans le Top 10 du Mexique à l’Argentine. Sa proposition est simple : la série raconte un triangle amoureux entre une femme, son ex-partenaire et son mari. Tout du point de vue de Billie Connelly, joué par Sarah Shahi.







Bien qu’en apparence il s’agisse d’une autre série romantique à succès de Netflix, elle cache un détail qui la différencie des autres : a des images explicites dans ses scènes. Précisément dans le épisode 3 à partir de la minute 19:50 quand un nu masculin complet de l’acteur apparaît Adam Démos qu’il se baignait dans les douches.

Séquence est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux et généré toutes sortes de commentaires de la part des fans. C’était tellement l’agitation qui Stacy Rukeyser, le showrunner, en a parlé dans des déclarations à Collider et a déclaré qu’il ne pouvait pas être « avoir fait la série sans au moins un morceau comme ça ».

« Ce n’était pas seulement l’excitation. C’est une histoire vraie pour montrer à quel point il est obsédé et ce qui est arrivé. Ces sentiments étranges et mitigés qu’il a. Il se sent excité en lisant les expériences de sa femme et ce qui s’est passé, mais c’est horrible la folie en même temps, ça vient vraiment de là.« , a déclaré le développeur.

En ce sens, il a déclaré que, comme Le sexe / la vie se concentre sur le féminin, elle pensait qu’une scène de nu masculin était appropriée. « Souvent dans les films ou les séries qui sont soi-disant sur le désir et la sexualité, on raconte beaucoup de choses du point de vue masculin », a-t-il conclu.

La séquence a déjà fait le tour du monde et a déclenché un débat sur le type de contenu que les utilisateurs de Netflix veulent. Même la dernière première similaire, Elite, a été critiquée pour avoir trop de scènes de sexe injustifiées. Un sondage Spoiler a révélé que 62% ne les aimaient pas. Y a-t-il un changement dans la plate-forme?

Les meilleurs mèmes pour la scène Sexe / Vie