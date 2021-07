La série First Lady recrute Kiefer Sutherland dans le rôle de Franklin D. Roosevelt

Kiefer Sutherland devient politique pour son prochain grand rôle en tant qu’ancien président des États-Unis. L’acteur vétéran, qui jouait auparavant un homme qui devient président en Survivant désigné, a été choisi pour incarner le président Franklin D. Roosevelt dans la prochaine série d’anthologies de Showtime La première dame. Aaron Cooley a créé la série et écrira également plusieurs épisodes.

Fixé sur plusieurs périodes de temps, La première dame plonge dans l’histoire du leadership américain à travers le point de vue de certaines des premières dames les plus vénérées de l’histoire. La série met en vedette Viola Davis dans le rôle de Michelle Obama, Gillian Anderson dans le rôle d’Eleanor Roosevelt et Michelle Pfeiffer dans le rôle de Betty Ford, dont les trois seront le principal objectif de la première saison. Aaron Eckhart dans le rôle du président Gerald Ford, OT Fagbenle dans le rôle du président Barack Obama et Dakota Fanning dans le rôle de Susan Elizabeth Ford.

En plus de jouer, Davis produit également aux côtés de Cooley, la showrunner Cathy Schulman, la réalisatrice Susanne Bier (La défaite), Julius Tennon, Andrew Wang, Jeff Gaspin et Brad Kaplin. Showtime et Lionsgate Television produisent.

« Tout au long de notre histoire, les épouses des présidents ont exercé une influence remarquable, non seulement sur les dirigeants de la nation mais sur le pays lui-même », a déclaré Jana Winograde, présidente du divertissement de Showtime, dans un communiqué publié précédemment sur la série. « La première dame s’intègre parfaitement dans la timonerie Showtime du drame et de la politique, révélant à quel point les relations personnelles ont un impact sur les événements nationaux et mondiaux. »

À propos de Viola Davis dans la série, Michelle Obama a également déclaré à Entertainment Tonight: « Je sens que je ne suis pas digne. J’aimerais pouvoir être mieux à la hauteur du personnage que Viola doit jouer, mais c’est excitant. N’importe quoi Viola le fait, elle le fait avec passion et vigueur, et je sais qu’elle n’en fera pas moins pour ce rôle. »

Franklin Delano Roosevelt, communément appelé FDR, est largement considéré comme l’un des plus grands leaders de l’histoire américaine. Le 32e président des États-Unis, Roosevelt a servi de 1933 jusqu’à sa mort en 1945, faisant de lui le seul président à avoir exercé plus de deux mandats. Tout cela est arrivé après sa paralysie en 1921, à cause d’une maladie qui l’a laissé dans un fauteuil roulant mais ne l’a pas du tout ralenti.

Kiefer Sutherland pourrait être mieux connu pour son rôle de Jack Bauer, un personnage qui est devenu un nom familier après avoir été interprété par Kiefer Sutherland le 24. Le rôle a valu à Sutherland un Emmy et un Golden Globe. Il est également connu pour sa carrière cinématographique réussie, avec son rôle de vampire dans Les garçons perdus se démarquant comme un favori particulier pour beaucoup de ses fans. Il a également joué le rôle du président Tom Kirkman dans Designated Survivor avec certains de ses autres crédits de film, notamment Jeunes armes, Un temps pour tuer, chaleur morte, et Flatliners.

Une date de première n’a pas encore été fixée par Showtime pour La première dame. Pendant ce temps, Sutherland peut ensuite être vu dans une prochaine série dramatique d’espionnage pour Paramount + de Glenn Ficarra et John Requa. L’acteur est également producteur exécutif de la série sans titre. Cette nouvelle nous vient de Deadline.