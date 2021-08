La série Entretien avec le vampire est lancée

Kit de manucure et pédicure 20 en 1 élagueuse de ongles set pédicure kit en Acier inoxydable coupe-ongles manucure pédicure kit set de manucure et pédicure professionnel

Kit amélioré: Comparé à d’autres kits de tondeuse, le kit de pédicure de manucure de Kasimir contient 20 outils de soin du corps, tous conçus spécialement pour répondre à des objectifs spécifiques du quotidien. Comprend 6 accessoires de soin du visage, 7 de soin des mains et 7 de soin des pieds. Entretien facile: Grâce au procédé «Alternance entre le chaud et le froid» et à la technologie antidérapante raffinée, le kit coupe-ongles de Kasimir est beaucoup plus net, rigide et résistant à la corrosion que les autres articles similaires. Il vous permettra de couper facilement et avec précision lors de son utilisation. Garantie d'hygiène: Les 20 accessoires sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité, de qualité chirurgicale. Cela empêche la corrosion et la croissance bactérienne même après une utilisation à long terme, minimisant ainsi le risque d'infection. Facilement nettoyé après utilisation. Votre santé avant tout! Compact et portable: de taille similaire à celle d'un iPhone 6 Plus, il est idéal pour stocker le kit dans un sac à main ou un sac à dos. Tous les outils à l'intérieur sont solidement fixés à l'aide de bandes en similicuir. Dites adieu à l'encombrement et aux objets perdus. Service à la clientèle et avantages: Une pochette en cuir PU simple et élégante contenant des accessoires extrêmement polyvalents et pratiques en fait le meilleur cadeau pour vos amis, votre famille et vos proches. Kasimir propose en outre une garantie d'un an et un service de retour / remboursement sans risque dans les 60 jours. Aimez-le ou rendez-le.