La série émotionnelle Prime Video de seulement 4 chapitres qui vient d’être créée

Au-delà de Netflix est toujours le géant du streaming, Vidéo principale a commencé à piétiner dans l’industrie. Avec sa stratégie de modifier ou d’étoffer son catalogue de mois en mois et d’avoir des productions dignes d’admiration, elle se positionne déjà en deuxième position parmi les plateformes les plus choisies. Cependant, l’une de ses versions récentes a fait sensation et pourrait amener l’entreprise à attirer encore plus d’utilisateurs.

La roue du temps j’arrive à Vidéo principale le 19 novembre dernier, en présentant trois chapitres le premier jour, puis un chaque vendredi. Avec seulement quatre épisodes déjà à son actif, la série est devenue la plus regardée de l’histoire de la plateforme et continue de faire fureur dans le monde entier. Cependant, maintenant, ce service à la demande a opté pour une nouvelle production idéale pour passer le week-end.

Vidéo principale C’est l’une des plateformes avec la plus grande variété de contenus. Au fil des mois, il crée des séries ou des films de genre romantique, science-fiction, action, horreur et plus encore. Mais maintenant, cette société de streaming est allée plus loin et a récemment publié une série émotionnelle de seulement quatre chapitres qui est filmée comme un documentaire racontant une histoire vraie.

Il s’agit de Toujours Jane, la série qui raconte l’histoire de l’adolescente transgenre Jane Noury ​​et sa famille du New Jersey. La jeune femme, alors qu’elle grandit et approche de son diplôme de l’Institut, commence à embrasser sa véritable identité malgré le fait que le climat de son pays n’est pas le bon pour qu’une adolescente transgenre se développe en toute tranquillité et liberté.

« Jane vit avec sa famille typique dans la campagne du New Jersey, ce qui ne semble pas être le meilleur endroit pour un adolescent transgenre. Mais ils n’ont toujours pas rencontré sa famille, les Noury. Ils montrent ouvertement leurs sentiments et rient de manière irrévérencieuse du quotidien, tandis que Jane jette son dévolu en dehors de sa petite ville.», précise le synopsis officiel. Mettant en vedette Jane Noury ​​elle-même, la série a déjà beaucoup attiré l’attention et en a ému plus d’un avec l’histoire bouleversante qu’elle raconte.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là vous pourrez vous inscrire pour être au courant de toutes les nouveautés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂