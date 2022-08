Netflix

Tout ce dont vous avez besoin est un abonnement Netflix et un week-end paresseux pour profiter de ce drame de moins de sept heures.

La série émotionnelle portugaise Netflix idéale à regarder en seulement 2 jours

Le problème de série c’est qu’ils deviennent plus nombreux, plus longs et avec plus de saisons. Il est très difficile de suivre tout ce qui sort quotidiennement, alors il faut parfois choisir, prioriser en fonction du temps dont on dispose et de l’envie d’être devant l’écran. Pour cette raison, il est souvent préférable de choisir les services de diffusion pour regarder un film dont nous savons qu’il commencera et se terminera dans environ deux heures.

Si ce que vous recherchez est définitivement une série, nous avons la solution pour vous. Dans Netflix, vous pouvez trouver un drame portugais émouvant que vous pouvez voir de bout en bout en seulement deux jours. De combien de temps avez-vous besoin ? Moins de sept heures : il y a huit chapitres qui durent environ 50 minutes chacun. Si vous n’avez pas entendu son nom, nous vous dirons de quoi il s’agit afin que vous sachiez ce que vous pouvez trouver.

On parle de Jusqu’à ce que la vie nous sépareune production sortie en 2021 qui a été réalisée par Manuel Pureté à partir de scripts écrits par Hugo Goncalves, Tiago Santos et Joao Tordo. Le synopsis officiel indique : « La famille Paixao Il a une ferme où il organise des mariages, mais les affaires ne marchent pas bien. Pour vanessa et danielparents de la famille, l’amour semble avoir pris fin ».

Rita Loureiro, Dinarte Branco, Madalena Almedia, Diogo Martins, Henriqueta Maya, José Peixoto, Teresa Tavares, Rita Pocus, Luis Lobao, José Mata, Albano Jeronimo, Lourenco Oritgao, José Condessa et José Neto Ce sont les personnages principaux de cette production qui se concentre sur la façon dont nous voyons l’amour à cette époque. Ce sont trois générations différentes qui doivent faire face à la fois aux valeurs qu’elles perçoivent autour de l’amour ainsi qu’aux changements auxquels nous nous habituons peu à peu en termes de liens.

+ Arrive au cinéma et ça peut aussi vous plaire

Au cas où vous auriez le temps, nous vous recommandons également ce jeudi une production mettant en vedette Daisy Edgar Jones à ne pas manquer si vous aimez les films romantiques. Il s’agit de la fille sauvagefilm réalisé par Olivia Newman du roman écrit par Délia Owens. Le livre raconte l’histoire de Kya, une jeune femme isolée de la ville, discriminée pour ses coutumes et accusée du meurtre d’un des footballeurs prometteurs de la région.

