La série Echo de Marvel ajoute les écrivains Punisher et Daredevil

Avec des acteurs des émissions Marvel sur Netflix qui commencent à apparaître dans les projets en cours définis dans le MCU, il est naturel que les scénaristes s’impliquent également davantage. Par The Illuminerdi, Ken Kristensen et Dara Resnik ont ​​été sollicités pour rejoindre la salle de l’écrivain pour Écho, la série à venir qui sert de série dérivée à Alaqua Cox après ses débuts dans Hawkeye. Auparavant, Kristensen a écrit trois épisodes de Le punisseur tandis que Resnik a écrit deux épisodes de casse-couest la dernière saison.

Marion Dayre (Tu ferais mieux d’appeler Saul) serait également à bord en tant que rédacteur principal avec d’autres membres de l’équipe, dont Shoshannah Stern (Surnaturel, Cette Fermer) et Bobby Wilson (Chutes Rutherford, Réservation Chiens). Alaqua Cox joue le rôle principal et compte tenu de sa relation avec Wilson Fisk, qui est très probablement encore en vie à la suite d’un destin ambigu dans Oeil de faucon, il est probable que Vincent D’Onofrio sera également à l’affiche.

Bien sûr, Kingpin de D’Onofrio a été vu pour la première fois dans les émissions Marvel sur Netflix, il semble donc approprié d’avoir casse-cou et Le punisseur écrivains impliqués dans Écho. Il y avait eu un débat sur la question de savoir si ces émissions Netflix étaient considérées comme canoniques avec le MCU. L’arrivée de Kingpin dans Oeil de faucon semblait rendre la connexion beaucoup plus transparente, même s’il y a des questions sur la force améliorée du supervillain.





Cela fait un moment que nous n’avons pas vu Kingpin, et dans Oeil de faucon, il semble qu’il soit beaucoup plus puissant. Il peut y avoir certaines différences comme celle-ci, mais même ainsi, D’Onofrio pense que ce Kingpin est la même version du personnage que nous avons rencontré pour la première fois dans casse-cou. Tous les points n’ont pas encore été connectés pour combler le fossé, mais en ce qui concerne l’acteur, ce n’est pas une variante, mais quelqu’un qui a vécu exactement les mêmes expériences que nous avons vues dans les émissions Netflix.

«Je pense que le Blip est arrivé, et je pense que son Royaume a pris un coup, et il essaie de récupérer sa ville. C’est comme ça que je l’ai joué, et je pense que c’était l’idée générale « , a déclaré D’Onofrio précédemment, par TVLine. » De toute évidence, dans la série, il est plus fort physiquement et peut subir plus de violences physiques. Mais émotionnellement, et en ce qui concerne l’histoire qui a été discutée sur ce qui s’est passé, a été fait en reliant autant de points de casse-cou à Oeil de faucon que possible. Il y a évidemment des choses que nous ne pouvons pas connecter – par exemple, il est plus fort – mais en ce qui concerne la façon dont je l’ai joué et l’histoire dans laquelle je me porte Oeil de faucon, c’est le même gars.

Il a ajouté: « Le truc avec Wilson Fisk, c’est que les gens sont toujours suspects de ce qu’il pense réellement, et c’est ce qui est cool. Il y a une façon de jouer ce personnage, où vous ne savez tout simplement pas s’il ressent vraiment autre chose que son son propre narcissisme, et donc son cœur y est peut-être. Peut-être que oui, peut-être que ce n’est pas le cas. Il y a de nombreuses facettes du personnage qui pourraient être explorées, alors je ne peux qu’espérer que nous continuerons. «

Vous pouvez attraper Oeil de faucon en streaming sur Disney+. Écho n’a pas encore de date de sortie officielle.





