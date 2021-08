La série du Seigneur des Anneaux annonce un changement majeur

Fans de J. R. R. Tolkien sont impatients de l’arrivée de septembre 2022. C’est que, le deuxième jour de ce mois sera le début de la série tant attendue de Le Seigneur des Anneaux où il travaille depuis plusieurs années Amazon Prime Vidéo. Date limite a confirmé un changement important dans cette production par rapport à la trilogie de films réalisée par Peter Jackson.







Avec la photographie principale de la première saison de la série Le Seigneur des Anneaux Une fois terminé, les plans de la deuxième tranche ont commencé à être esquissés. Dans les semaines à venir, débutera la phase de pré-production de l’émission, qui a annoncé qu’elle déménagerait son lieu de travail de la Nouvelle-Zélande au Royaume-Uni.

On ne sait pas encore clairement dans quel secteur de la région européenne le deuxième volet de la série des travaux de Tolkien, mais cela fait une grande différence avec ce qui a été fait par Jackson. Le cinéaste néo-zélandais a enregistré l’intégralité de sa trilogie dans le pays d’Océanie. Tous les décors seront déplacés en Angleterre, où Amazone a commencé à embaucher le étapes dans lequel seront situés les ensembles.

Dès la production, ils ont remercié le gouvernement néo-zélandais pour le soutien et la raison du déménagement serait liée à la fois à la possibilité d’explorer d’autres scénarios, plus proches de ceux qui Tolkien, d’origine britannique, décrit dans son ouvrage, quant au confort des producteurs et des managers qui prennent les décisions par rapport à l’émission.

Est-ce que, à cause de la pandémie, la Nouvelle-Zélande a fermé ses frontières et les gestionnaires n’ont pas pu se déplacer périodiquement pour contrôler l’état de production de Le Seigneur des Anneaux. De plus, les acteurs impliqués ont passé près de deux ans sur le continent sans pouvoir rendre visite à leurs familles et leurs proches.

Le chef décorateur de la trilogie du Seigneur des Anneaux ne pense pas pouvoir surpasser ce qu’ils ont fait

Au-delà du budget de près de 465 millions de dollars investis dans la première saison de Le Seigneur des Anneaux, pour le chef décorateur des films réalisés par Peter Jackson, Subvention Majeure, ils ne pourront pas faire mieux que ce qu’ils ont fait avec les longs métrages qu’il a titrés Elijah Wood. « Je ne pense pas qu’ils puissent surmonter ce que nous avons fait entre 200 et 2002. Mais pour moi, ils doivent le laisser tranquille », a-t-il déclaré.

Le réalisateur a déclaré que la série a été tournée dans la ville où il habite. En ce sens, il a assuré qu’il croyait que la production l’avait contacté pour se joindre, bien que cela n’ait finalement pas prospéré car ils savaient qu’il n’était pas intéressé.