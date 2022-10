La série documentaire intrigante qui vous fera oublier Vigilante sur Netflix

NETFLIX

La série créée par Ryan Murphy est aujourd’hui la plus regardée chez le géant du streaming. Quelle est l’autre véritable production criminelle qui pourrait la remplacer parmi les tendances ?

©IMDBVigilante, la série furieuse sur Netflix.

Les productions de Ryan Murphy savent très bien se positionner parmi les plus vues Netflix. Chacune de ses créations vole complètement l’attention des utilisateurs et parvient à figurer en tête de liste des tendances. Cela a été montré Vigilantla dernière fiction mettant en vedette Bobby Carnevale et Naomi Watts, qui est actuellement la série la plus acclamée par les téléspectateurs. Cependant, nous avons ici une option qui vous fera complètement oublier.

Parce que Vigilant c’est un succès? Sept épisodes de 45 minutes de pur mystère sont la clé pour capter l’audience du géant du streaming. « Dean et Nora Brannock viennent d’acheter la maison de leurs rêves dans le quartier idyllique de Westfield. Après avoir dépensé toutes leurs économies, ils se rendent compte que les voisins ne sont pas vraiment amicaux.», explique son synopsis officiel. Et il soutient : «L’accueil glacial se transforme bientôt en véritable enfer lorsqu’ils commencent à recevoir des lettres inquiétantes de quelqu’un se faisant appeler « l’Observateur ». La famille terrifiée est poussée au bord du gouffre alors que les sinistres secrets du quartier sont révélés.”.

L’un des facteurs qui ont fait de Vigilante une proposition attrayante, sans aucun doute, était son casting, qui a été complété par les performances de Jennifer Coolidge, Mia Farrow, Margo Martindale, Terry Kinney, Joe Mantello, Richard Kind, Noma Dumezweni, Christopher McDonald et Michaël Nouri, entre autres. Mais, en plus, il était très frappant que cette série soit en fait basée sur des événements réels. Par conséquent, s’il vrai crime est votre genre, vous trouverez ici une production tout aussi captivante.

Est intitulé La fille vaticane et il s’agit en fait d’une mini-série documentaire britannique qui arrivera sur Netflix le jeudi 20 octobre. Ce pari sur la plateforme de streaming présente une enquête que vous ne pourrez pas arrêter de regarder tant que vous n’aurez pas vu son dernier épisode. Le motif? Son gérant est marque lewisle créateur de Ne plaisante pas avec les chats : un tueur sur Internetun autre des titres les plus controversés du service d’abonnement.

Dans ce cas, il expose la disparition de Emmanuela Orlandi, l’un des cas les plus mystérieux de ces dernières décennies. C’est à Rome en 1983 que le jeune de 15 ans a été vu pour la dernière fois après avoir quitté un cours de musique. Comme l’événement a eu lieu dans la Cité du Vatican, il a été impliqué entre des preuves falsifiées et des indices présumés. Vous ne devriez pas manquer cette série si vous êtes un amateur de mystère !

