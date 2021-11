La série documentaire d’ESPN sur Tom Brady est présentée ce soir en Australie

Préparez-vous à plonger dans la vie et la carrière de l’un des athlètes les plus en vue de l’histoire.

C’est vrai, la série documentaire d’ESPN sur Tom Brady arrive enfin sur le petit écran et elle vous donnera un aperçu du footballeur de la NFL comme jamais auparavant.

C’était censé être la réponse de Gridiron au film acclamé par la critique La dernière dance, qui parlait de Michael Jordan, des Chicago Bulls et des saisons incroyables qui se sont déroulées dans les années 1990.

Bien, L’homme dans l’arène espère avoir le même calibre d’informations, de séquences inédites et d’interviews avec ceux qui connaissent le mieux Brady.

« Dans une nouvelle série révolutionnaire à venir sur ESPN+, Tom déconstruit les jalons de sa carrière légendaire, explorant le terrain psychologique et émotionnel de chaque victoire et défaite.

« Chaque épisode se concentre sur une seule apparition au Super Bowl et se concentre non seulement sur les moments charnières, mais sur tout ce qui y mène, illustrant la série de petites étapes qui semblent insignifiantes à l’époque, mais qui, une fois réfléchies, montrent la distance parcourue. »

Brady est passé du 199e choix au repêchage de la NFL au début de sa carrière à l’une des stars les plus connues de l’histoire du sport.

Brady a publié une déclaration à l’époque, déclarant: « A travers la série, nous définissons les moments clés et les défis qui étaient apparemment insurmontables, mais grâce au travail acharné et à la persévérance, sont devenus des triomphes déterminants pour la carrière, à la fois dans la victoire et la défaite. »