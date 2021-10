La série d’horreur la plus forte de Netflix, idéale pour cet Halloween

Après ce qui a été fait avec La malédiction de Hill House, Mike Flanagan gagné la confiance du public et Netflix faire une production d’horreur audacieuse. C’est connu que Messe de minuit C’est l’une des histoires les plus personnelles du réalisateur, qui a pris des années de développement et le résultat a été complètement positif. Si vous ne l’avez pas encore commencé, nous vous donnons quelques raisons de le faire.

S’il s’est passé quelque chose dans la terreur depuis quelques années, c’est l’abus de saut d’obstacles. Popularisé par James wan et son cinéma d’œuvres comme Le sortilège et Le jeux de la peur c’est devenu le truc facile : un peu de musique de tension et une résolution choquante seront plus que suffisants pour effrayer un public sans méfiance. Cependant, Flanagan choisir une autre voie, parfois beaucoup plus riche.

Messe de minuit est une mini-série de seulement 7 épisodes qui se déroule dans la fiction Île Crockett où arrive un jeune prêtre pour continuer avec les messes d’un vieil homme que l’on dit malade et incapable de le faire. Interpreté par Hamish Linklater A très haut niveau, chaque prière arrivera avec des miracles sur une île où tout est prêt à recevoir à bras ouverts quiconque apparaît comme un messie : non seulement il y a peu d’habitants et très religieux, mais le contexte et l’économie du lieu , touchée par une marée noire, servira à la favoriser.

Certains se sont interrogés sur la longueur des monologues des protagonistes de Messe de minuit mais cela, à aucun moment ne doit devenir un obstacle pour le voir. La série est mijotée mais sa résolution en vaut la peine. Non seulement c’est effrayant et inconfortable (avec des personnages qui ressemblent à un mélange de ceux écrits par Stephen King et ceux indiqués par David lyncher), mais donne également un espace de réflexion sur la vie, la vie après la mort et le but ultime de notre existence.

L’excellent père de Hamish Linklater

L’un des points les plus élevés de Messe de minuit, sans aucun doute, est père paul à celui qui donne la vie Hamish Linklater. Quiconque a assisté à une célébration religieuse connaît très bien la façon dont les prêtres s’expriment, et ce que fait cet acteur dans la production est incroyable. Son rôle est si convaincant que ce n’était pas seulement pour les téléspectateurs mais aussi pour ses collègues sur le plateau.

Dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvé, Michel Trucco, chargé de donner vie aux le maire pataugerIl raconta une curieuse anecdote. « J’adorerais avoir les mots pour décrire ce que c’est que de voir… S’asseoir sur une scène et voir Hamish Linklater dans cette chaire, sur cet autel, récitant un sermon « , a-t-il assuré. « Il récitait de beaux monologues et quand il avait fini, tout le monde dans l’église se mettait à applaudir. Mike Flanagan Je sortais de derrière les moniteurs et je disais : ‘D’accord, d’accord, bonne prise. Les gars… Vous n’applaudissez pas à l’église.' », a-t-il détaillé en riant.

