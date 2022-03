La série d’horreur de Prime Video avec une seule saison qui vous fera fondre de peur

Première vidéo

C’est un spectacle d’origine argentine avec une proposition intéressante qui éveillera en même temps vos peurs les plus profondes. Épingle de sûreté!

©IMDBHistoires pour vendredi soir

On se souvient des séries d’horreur classiques comme Contes de la crypte ou La dimension inconnue et il est difficile aux poils du corps de ne pas se hérisser de peur. Ces programmes avaient des histoires différentes avec leurs protagonistes respectifs qui maintes et maintes fois ont accompli la mission des showrunners : semer la terreur. C’est ainsi qu’ils sont entrés dans l’histoire et se sont fait une place parmi les classiques de l’industrie hollywoodienne.

Un programme d’origine argentine disponible sur la plateforme Première vidéo Cela nous ramène à ces spectacles mais avec une singularité qui le distingue des autres. Que voulons-nous dire ? Chaque épisode a un présentateur et des histoires indépendantes les unes des autres, mais il y a un casting stable de 6 acteurs qui jouent des personnages qui modifient leur caractérisation tout en gardant le nom et la personnalité.

Terreur d’origine argentine

Qui sont les personnages principaux de Histoires pour vendredi soir? Mariela et Juan sont les visages de chaque épisode de la série. Il s’agit de deux vingtenaires dont le métier change à chaque épisode de la série au même titre que le lien qui les unit. Ainsi, chaque histoire présente le couple à un moment différent de leur relation, et on peut assister à une première rencontre ou les voir comme d’anciens amants qui se remettent ensemble.

Histoires pour vendredi soir Il a une seule saison de 8 courts épisodes qui combinent intrigue, fantaisie et, bien sûr, terreur. La réalisation et le scénario sont en charge de Paul Vergara et chaque tranche dure environ 25 minutes où l’action est dynamique et les performances convaincantes. L’Argentine a un bon représentant en Première vidéo avec cette série télévisée.

Le casting est composé de : Florencia Oviedo, Santiago Zapata, Constanza Albarracín, Eva Bianco, Daniel Aimetta, Adrián Azaceta, Cristian Cavo et Ignacio Tamagno. La musique qui aide à créer l’atmosphère dans ce genre d’histoires est en charge de Jonathan Cretari et la photographie est la responsabilité d’Ignacio Simpson.

