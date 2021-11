La série d’horreur basée sur des événements réels qui ne vous laisseront pas dormir

Dans beaucoup de cas, l’horreur il exige de ses téléspectateurs la plus grande confiance et un pacte est formé dans lequel peu importe si ce qui est vu peut arriver ou non. Il importe que ce soit divertissant et que cela fasse vraiment peur. Cependant, lorsqu’il s’agit de fictions de ce style, il est toujours intéressant d’ajouter l’assaisonnement d’authenticité. Dans le cas d Étoile +, il y a une production que vous pouvez trouver et elle s’inspire d’événements réels.

Né de l’esprit de Ryan Murphy, Histoire d’horreur américaine a été créé en 2011. Il y a quelques semaines était lancé le dixième opus, sous-titré Fonctionnalité double, que vous pouvez retrouver sur la toute nouvelle plateforme Étoile +. Bien que tous les épisodes ne soient pas ancrés dans des événements réels, la première de ses saisons, Murder House, était basée sur des événements qui se sont produits et que vous ne saviez peut-être pas.

Le meurtre des infirmières

L’un des chapitres de la première saison de Histoire d’horreur américaine raconte l’événement incroyable au cours duquel un étranger est arrivé au domicile de Westchester Place à Los Angeles et a tué deux infirmières. L’un a été poignardé sur place et l’autre noyé dans la baignoire de la maison. Quelque chose de similaire s’est produit à Chicago en 1966, quand Richard Speck ont fait irruption dans une maison où vivaient huit étudiants en soins infirmiers qui ont été maltraités, torturés et assassinés. Avec le temps, Richard il a été attrapé et est mort en prison.

Le Dahlia noir

Dans la série de Ryan Murphy, Le Dahlia noir a été joué par l’actrice Mena suvari (beauté américaine). Le vrai nom de cette jeune femme était Élisabeth court et c’était une actrice des années 40 qui aspirait à devenir une star. Cependant, elle a été confrontée à une tragédie lorsqu’elle a été brutalement assassinée – elle a été coupée en deux et a souri au visage. Son assassin n’a jamais été retrouvé et est l’une des plus grandes affaires non résolues à Los Angeles.

Le meurtre de masse de Tate Langdon

Peut-être le plus crédible de tous les événements qui se sont produits dans la première saison de Histoire d’horreur américaine. Malheureusement, les massacres dans les écoles sont courants aux États-Unis et cela s’est reflété par la main de Tate Langdon (Evan Peters). La séquence qui a montré les événements est assez similaire à celle que l’on peut voir dans l’éléphant, inspiré par le massacre de l’ancolie.

