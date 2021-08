La série Devil May Cry célèbre son 20e anniversaire

La série Devil May Cry de Capcom a 20 ans aujourd’hui (le 23 août), avec le lancement original de Devil May Cry sur PlayStation 2 en 2001. Au cours de cette période, la propriété a engendré cinq entrées principales (six si vous comptez les division DmC: Devil May Cry) et le protagoniste Dante est devenu l’un des personnages les plus emblématiques du jeu. Joyeux anniversaire, chasseur de démons !

Il y a 20 ans, Dante s’est frayé un chemin dans le monde du jeu vidéo, tout en redéfinissant le genre de l’action et en lançant le bien-aimé #DevilMayCry séries! Merci d’avoir joué et de garder SSStylish toutes ces années ! ?? #20YearsOfDMC pic.twitter.com/uwzHe9WW0z – Devil May Cry (@DevilMayCry) 23 août 2021

Tant sur le plan critique que commercial, Devil May Cry a connu des hauts et des bas. Le premier jeu est largement considéré comme un classique (légèrement jank), tandis que sa suite est considérée par la plupart comme le pire opus – de loin. Heureusement, Devil May Cry 3 a réussi à élever la série à un tout autre niveau en 2005, et est toujours considéré par beaucoup comme l’un des plus grands jeux d’action jamais créés.

Pendant ce temps, Devil May Cry 4 n’a pas reçu tout à fait le même degré d’éloges sur PS3, mais c’est toujours un jeu solide comme le roc. Et, bien sûr, Devil May Cry 5 a relancé la franchise il y a quelques années à peine – un titre d’action magnifique à couper le souffle revendiquant certains des meilleurs moments absolus de la série. Inutile de dire que nous sommes impatients de voir ce que Capcom fera ensuite avec la propriété.

Êtes-vous un grand fan de Devil May Cry ? N’osez pas déposer un combo dans la section commentaires ci-dessous.