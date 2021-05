La série d’espionnage d’Arnold Schwarzenegger obtient une commande de huit épisodes sur Netflix

C’est vrai, fans d’action. La première série télévisée en direct d’Arnold Schwarzenegger vient d’être commandée en série sur Netflix. Mettant en vedette Schwarzenegger dans un rôle principal, l’émission de huit épisodes sans titre est décrite comme une série d’aventures d’espionnage mondiale centrée sur un père (Schwarzenegger) et sa fille (Monica Barbaro, Top Gun: Maverick). Servant de première série scénarisée d’action en direct de Schwarzenegger, le projet provient de Skydance TV et du créateur Nick Santora (Reacher, Scorpion).

« Des fans du monde entier me demandent une course folle comme celle-ci depuis des années, et maintenant ils vont enfin l’obtenir grâce à nos excellents partenaires chez Skydance et Netflix, » Arnold Schwarzenegger a déclaré dans une déclaration .. « Je suis plus que ravi de commencer à travailler sur la série avec Nick et Monica et toute l’équipe. »

Selon THR, la série d’espionnage sans titre suit « un père et sa fille, qui travaillent tous les deux pour la CIA à l’insu de l’autre. Ils se rendent compte que leur relation est fondée sur des mensonges et qu’ils ne se connaissent pas vraiment du tout. Forcés de faire équipe, ils trient leurs problèmes familiaux sur fond d’espions, d’action et d’humour. «

Depuis son retour dans l’industrie du cinéma après son passage en tant que gouverneur de Californie, Schwarzenegger travaille régulièrement à Hollywood. Il est l’une des stars de Les consommables franchise, et selon la co-star Randy Couture, le quatrième opus de la série pourrait commencer le tournage cette année. Il est également apparu en 2015 Terminator Genisys et est revenu à la franchise de science-fiction une fois de plus en 2019 pour la suite Terminator: destin sombre. Il est sur le point d’apparaître en tant que président dans la prochaine suite de la comédie Kung Fury 2.

Récemment, Schwarzenegger a créé la nouvelle série animée Superhero Kindergarten. Créée pour Kartoon Channel par Fabian Nicieza, la série a été conçue par Schwarzenegger et Stan Lee quand Arnold a dit au défunt créateur de Marvel à quel point il voulait faire un Flic de la maternelle suite. La série de dessins animés présente la voix d’Arnold dans le rôle d’Arnold Armstrong, alias Captain Courage, un super-héros qui travaille sous couverture en tant qu’enseignant de maternelle pour élever une nouvelle génération d’enfants de super-héros.

Au fil des ans, Schwarzenegger a eu diverses apparitions en direct à la télévision, mais pas dans le rôle principal d’une série scénarisée. Il est apparu dans des émissions comme Contes de la crypte et Deux hommes et demi. En 2017, il a remplacé Donald Trump en tant que nouvel animateur de la série de télé-réalité Le nouvel apprenti célébrité. Après une saison, Schwarzenegger a déclaré qu’il ne reviendrait pas dans la série et NBC l’a officiellement annulée des mois plus tard.

« J’ai adoré chaque seconde de travail avec NBC et Mark Burnett », a déclaré Schwarzenegger à l’époque. «Tout le monde – des célébrités à l’équipage en passant par le département marketing – était un 10 hétéro, et je travaillerais à nouveau avec eux tous sur une émission qui n’a pas ce bagage.»

En ce qui concerne la prochaine série d’espionnage scénarisée d’Arnold avec Monica Barbaro, le créateur Nick Santora servira également de showrunner et de producteur exécutif avec Schwarzenegger, David Ellison de Skydance, Dana Goldberg et Bill Bost. Une date de sortie n’a pas encore été établie par Netflix, mais avec l’ordre de la série, la production ne peut pas être trop éloignée. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

