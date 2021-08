La série dérivée de « The Shining » ne fera plus partie de HBO Max

Au début de 2020, la nouvelle a émergé du premier accord de JJ Abrams avec WarnerMedia pour la production de nouveaux contenus télévisés, l’un de ces projets étant un spin-off direct de « The Shining », l’un des romans les plus effrayants de Stephen King. qui serait intitulé » Overlook », se concentrant sur les origines de l’hôtel qui a servi de cadre à l’histoire originale.

Bad Robot, la société détenue par Abrams, serait en charge de produire cette nouvelle série exclusivement pour la plateforme HBO Max, qui a pris la décision de « ne plus continuer » la série, selon un rapport de Deadline. Warner Bros. Television espère bientôt trouver un nouveau foyer pour cette production.

Le rapport indique que Netflix est l’une des premières options à envisager pour héberger l’éventuelle arrivée de « Overlook ». L’annonce officielle de la série indique qu’elle explorera l’histoire inconnue de certains des clients de l’hôtel qui apparaîtront plus tard comme des fantômes dans l’histoire terrifiante de Stephen King.

Dustin Thomason et Scott Brown, qui ont déjà travaillé avec les personnages de King sur la série d’anthologies annulée « Castle Rock », serviront de scénaristes et de producteurs exécutifs pour cette nouvelle série. Il est rapporté que HBO Max s’était intéressé à « Overlook » mais que la plateforme n’avait pas d’espace pour cela pour le moment.

JJ Abrams et Bad Robot développent toujours plus de séries pour HBO Max. Le plus prometteur est « Justice League Dark », qui mettra en vedette John Constantine et Madame Xanadu parmi ses personnages principaux. Un drame policier se déroulant dans les années 1970 et intitulé « Duster » est également en préparation. Bad Robot travaille actuellement avec HBO sur la production de la quatrième saison de « Westworld ».

Ce n’est pas le premier projet que WarnerMedia a développé en s’inspirant du cadre principal du roman de King. Un film intitulé « Overlook Hotel », qui serait réalisé par Mark Romanek à partir d’un scénario de Glen Mazzara, était en développement en 2014. Le studio a fini par annuler le film pour faire place à « Doctor Sleep » sous la direction de Mike Flanagan.