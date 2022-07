La série dérivée de Stranger Things se concentrera sur de nouveaux personnages : « C’est 1000 % différent »

Choses étranges les créateurs Matt et Ross Duffer n’en ont pas encore fini avec la série de science-fiction à succès. Bien que les fans aient encore une cinquième et dernière saison à espérer, Variety rapporte que les Duffer Brothers travaillent déjà à développer une retombée du phénomène de la culture pop.

Bien que les détails de la nouvelle série soient bien secrets – même Netflix ne sait pas encore ce que le duo prévoit pour le spin-off – les Duffer Brothers veulent que les fans sachent sans incertitude que la série dérivée sera « 1000% différente ».

Matt et Ross sont récemment apparus sur le Heureux Triste Confus podcast pour dissiper les rumeurs selon lesquelles les retombées à venir se concentreront sur des personnages de la série principale, tels que Eleven de Millie Bobby Brown ou Steve de Joe Keery. Matt a dit à l’animateur Josh Horowitz :

« Ça ne suit pas… J’ai lu ces rumeurs qu’il va y avoir un spin-off d’Eleven. Qu’il va y avoir un spin-off de Steve et Dustin ou que c’est un autre numéro. Ça ne m’intéresse pas parce qu’on a fait tout ça. On J’ai passé je ne sais combien d’heures à explorer tout ça. C’est donc très différent.

Le duo a poursuivi en expliquant que le plus grand lien entre Choses étranges et le spin-off sera « la sensibilité de la narration » au lieu de ramener des personnages de la série originale.

Même si les fans de Choses étranges pourraient être déçus que des personnages familiers ne jouent pas un rôle majeur dans le spin-off, les Duffer Brothers promettent une dernière saison pleine d’action pour notre gang bien-aimé. Matt a dit à Horowitz

« La seule raison pour laquelle nous ne nous attendons pas à ce que ce soit aussi long, c’est parce que si vous le regardez, il faut presque deux heures avant que nos enfants ne soient vraiment entraînés dans le mystère surnaturel. Vous apprenez à les connaître, vous obtenez les voir dans leur vie, ce avec quoi ils luttent, s’adapter au lycée, etc. Steve essaie de trouver une date, tout ça. Rien de tout cela ne se produira évidemment dans les deux premiers épisodes de [Season 5]. »

Il a continué:

« Pour la première fois, nous ne terminons pas les choses à la fin de [Season] 4, donc ça va bouger. Je ne sais pas si ça va rouler à 100 milles à l’heure au début du 5, mais ça va aller assez vite. Les personnages vont déjà être en action. Ils vont déjà avoir un objectif et une motivation, et je pense que cela va prendre au moins quelques heures et rendre ça [final] la saison est vraiment différente. »