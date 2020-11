La série dérivée de HBO Max The Suicide Squad obtient Robert Patrick, Jennifer Holland et plus

Le casting de James Gunn Pacificateur La série sur HBO Max prend forme, puisque plusieurs nouveaux noms viennent d’être ajoutés à l’ensemble. Un spin-off de La brigade suicide, le prochain film DC autonome écrit et réalisé par Gunn, Pacificateur jouera John Cena dans le rôle principal. Maintenant, la nouvelle arrive que la série mettra également en vedette Robert Patrick, Danielle Brooks, Jennifer Holland et Chris Conrad.

Patrick est peut-être mieux connu pour avoir joué au T-1000 en Terminator 2: le jour du jugement ainsi que des rôles principaux dans des émissions de télévision comme Les X-Files et Scorpion. Brooks est également acclamée pour son rôle de Taystee dans la populaire série Netflix Orange est le nouveau noir et peut également être vu dans la nouvelle série du streamer Distance sociale. Jouant apparemment des personnages originaux non présentés dans DC Comics, Robert Patrick jouera le rôle d’Auggie Smith dans Pacificateur, tandis que Brooks a été choisi pour Leota Adebayo. Des détails supplémentaires sur les personnages n’ont pas encore été révélés.

Pendant ce temps, Jennifer Holland entrera dans Pacificateur raviver son rôle de La brigade suicide comme Emilia Harcourt, une aide d’Amanda Waller. Cela marque le deuxième acteur confirmé en dehors de Cena du film Gunn à apparaître dans le Pacificateur séries. Auparavant, il avait été rapporté que Steve Agee jouerait également le rôle de John Economos, le directeur du pénitencier de Belle Reve et un autre des aides de Waller. Dans La brigade suicide, Agee joue également King Shark.

Un super-héros DC a également été choisi pour Pacificateur, avec Conrad intervenant pour jouer le rôle d’Adrian Chase, alias Vigilante. Dans les bandes dessinées, Adrian travaillait en tant que procureur de district à New York, qui devient voyou en tant que justicier appelé Vigilante après que sa femme et ses enfants ont été tués par un chef de gang – en d’autres termes, la version DC de The Punisher. Conrad a déjà joué Johnny Cage dans Mortal Kombat: Annihilation et a depuis joué sur Grâce perpétuelle, LTD.

Le HBO Max se composera de huit épisodes, chacun écrit par Gunn. Le cinéaste devrait également diriger le premier épisode avec plusieurs autres. À partir de maintenant, la production devrait commencer au début de 2021. Le tournage s’est depuis terminé le La brigade suicide, et ce film a reçu une date de sortie fixée à l’automne prochain. Après le tournage Pacificateur, Gunn reviendra également sur Marvel en commençant la production sur Les gardiens de la galaxie Vol. 3.

D’autres étoiles devraient apparaître dans La brigade suicide incluent Margot Robbie, Joel Kinnaman, Viola Davis, Jai Courtney, Alice Braga, Idris Elba, Pete Davidson, Peter Capaldi, David Mastmalchian, Michael Rooker, Taika Waititi, Nathan Fillion, Storm Reid, Flula Borg et Daniela Melchior. N’importe lequel d’entre eux pourrait apparaître dans le Pacificateur série, mais comme Gunn ne divulgue toujours aucune nouvelle information sur l’histoire, il reste à voir comment exactement il sera lié au film. Dans tous les cas, vous pouvez regarder La brigade suicide lors de sa première en salles le 6 août 2021.

Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

Sujets: Peacemaker, Suicide Squad 2, HBO Max, Streaming