La série dérivée de Batman se concentrera sur Arkham Asylum

Avec le nouvel univers qui se forme avec le nouveau film Dark Knight »Le Batman »la police de Gotham City aura sa propre série dérivée qui sera diffusée sur HBO Max et se déroulera dans la même ville que celle que nous voyons dans le film mettant en vedette Robert Pattinson.

Le spectacle se déroulait auparavant dans la « première année » de la carrière de Batman et aurait lieu avant les événements de « The Batman », basant son histoire sur l’anatomie de la corruption à Gotham City. Cependant, le gestionnaire Matt Reeves a parlé d’un changement que la série subira car elle se concentre désormais sur Arkham Asylum, qui abrite de nombreux personnages de la galerie des voleurs de Batman.

« L’histoire de la série a évolué, nous entrons maintenant davantage dans le domaine de ce qui se passerait exactement dans le monde d’Arkham en ce qui concerne la sortie de notre film, et certains des personnages, reviennent à leurs origines. , penchant presque vers l’idée, est comme un film d’horreur ou une maison hantée avec à quel point Arkham est effrayant », a déclaré Reeves.

Arkham Asylum est un lieu emblématique de la mythologie de Batman, car il est apparu dans un grand nombre de films, de séries et de jeux du héros légendaire, tant de gens conviendraient qu’une série qui aborde son histoire et son lien avec le nouveau Batman de Robert Pattinson serait une prémisse intéressante à explorer.

Étant donné que la série se déroulerait avant « The Batman » lors des premiers voyages du Dark Knight en tant que justicier actif, cela pourrait être une indication que Gotham City sera à son pire, rempli de ses rues de crimes et de violence extrême.

En plus de cette production, des travaux sont déjà en cours sur un autre spin-off centré sur le Pingouin de Colin Farrell, qui suivra l’ascension d’Oswald Cobblepot à travers le chaos de Gotham. Le personnage vu dans la bande » The Batman » a accroché le public avec le potentiel de son histoire et sa place parmi la pègre criminelle et le panthéon des méchants de Batman. Dylan Clarkproducteur de la série, l’a décrit comme similaire à la bande » Scarface ».

Actuellement »The Batman » est dans les cinémas du monde entier, étant l’un des films les plus acclamés du Dark Knight pour la performance impeccable de Robert Pattinson en tant que Batman et Zoé Kravitz comme la femme chat.