La série de vampires pour jeunes adultes arrive pour la première fois à Netflix avec la production d’Emma Roberts

Netflix vient de lancer une série centrée sur un jeune vampire qui doit terminer son premier meurtre afin d’être pleinement accepté parmi les autres morts-vivants. Il semble que des chasseurs de vampires soient également impliqués, mais je dois demander s’il y a une pénurie de drames de vampires médiocres? Le genre manque-t-il tellement au public que nous avons besoin d’un autre projet axé sur de beaux mauvais garçons et filles suceurs de sang. Selon Netflix, c’est décidément le cas.

Exécutif produit par Emma Roberts de histoire d’horreur américaine, Nous sommes les Millers, et Coup notoriété, Premier meurtre arbore une large distribution de dynamiques et de nouveaux arrivants. Sarah Catherine Cook joue le rôle principal, Juliette, qui est chargée par ses parents vampires de faire son premier meurtre et de devenir un véritable membre de la famille. Imani Lewis joue Calliope ; membre d’une maison de chasseurs de vampires appelée The Burns. Les deux filles sont conçues pour être des ennemis mortels, mais il est suggéré qu’elles pourraient tomber amoureuses l’une de l’autre. Avons-nous réellement une histoire d’amour interdite qui se déroule? L’histoire est censée commencer dans un lycée ou un collège. Les membres de la distribution qui accompagnent la maison de Burns incluent Aubin Wise, Jason Robert Moore, Dominic Goodman et Phillip Mullings Jr. La famille Vampire, The Fairmonts, est composée d’Elizabeth Mitchell, Will Swenson, Gracie Dzienny et Dylan McNamara. La série est écrite par Felicia D. Henderson et VE Schwab. Le roman a été écrit par VE Schwab.

La prémisse du premier meurtre ne ressemble à rien de nouveau. L’histoire semble pour le moins redondante. Emma Roberts faut être un grand fan du roman pour croire autant au projet. Nous avons déjà vu ces tropes et archétypes et ils n’étaient pas agréables à l’époque. crépuscule vient à l’esprit. Le journal des vampires, Les originaux, et Héritage ont joué ces tories et dans le cas de Héritage, continue de le faire ! Les vampires risquent d’être étiquetés faibles et sentimentaux pendant toute leur éternité. Le vrai immortel n’irait jamais au lycée ou n’aurait jamais affaire à des chasseurs de vampires. Pour de vraies représentations de vampires, voir Entretien avec le vampire, les garçons perdus, et 30 jours de nuit. L’image des vampires qui sont dépeintes dans la fiction pour jeunes adultes se rappellent toutes les unes des autres, d’Edward à Damon. Changez les monstres et nous avons Loup adolescent, Chasseurs d’Ombres, et Surnaturel. Qu’est-ce que je vais Premier meurtre apporter à la table ?  Peut-il se différencier en tant qu’œuvre d’art unique et ne pas tomber dans la flopée de drames adolescents surnaturels et séveux qui se cachent toujours au milieu de vos recherches d’horreur ? Espérons juste qu’ils ne brillent pas au soleil.

Ce projet pourrait-il faire partie du calendrier d’automne de Netflix? Le moment serait venu pour avoir quelque chose de prêt pour Halloween. Avec l’annulation de Les aventures glaciales de Sabrina, il pourrait y avoir un vide pour le jeune public adulte qui aspire à un type de divertissement plus sombre. Premier meurtre pourrait combler le trou en forme de croc dans nos cœurs sombres.

Pas de date de sortie pour Premier meurtre a été annoncé. Le tournage devrait commencer bientôt. Le projet est supposé être diffusé exclusivement sur Netflix.

