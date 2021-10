La série de suites de Trainspotting après Begbie de Robert Carlyle est en développement

Trainspotting Star Robert Carlyle a confirmé qu’une série dérivée centrée sur son personnage, Begbie, est maintenant en préparation. La série sera basée sur le roman de suivi « The Blade Artist », avec Carlyle confirmant que, bien que les choses en soient à leurs tout débuts, le développement du projet semble prometteur.

« Irvine [Welsh, author of Trainspotting] et moi-même avons beaucoup discuté récemment avec quelques excellents producteurs à Londres à propos de [continuing the Trainspotting story]. Comme vous le savez, il y avait un autre livre intitulé The Blade Artist qui ne parle que de Begbie et de sa folle histoire. Il n’en est qu’à ses débuts, mais il semble plutôt bon que cela finisse par arriver. »

Carlyle a d’abord dépeint le psychopathe terriblement agressif Francis « Franco » Begbie dans l’adaptation acclamée par la critique du réalisateur Danny Boyle de Trainspotting en 1996. Avec Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, Kevin McKidd et Kelly Macdonald, Trainspotting raconte l’histoire de Mark Renton, un toxicomane qui se fraye un chemin à travers de mauvaises idées et des tentatives de sobriété avec son groupe d’amis habilitants. Après avoir nettoyé et déménagé d’Édimbourg à Londres, Mark découvre qu’il ne peut pas échapper à la vie qu’il a laissée derrière lui lorsque Begbie se présente à sa porte d’entrée.

Trainspotting est une représentation brutale, sale et souvent horrible de la dépendance, le film étant désormais considéré comme un classique du cinéma. Il a été suivi d’une suite un peu moindre sous la forme de 2017 T2 Trainspotting, qui réunit une fois de plus les talents du réalisateur Danny Boyle et met en vedette Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller et Robert Carlyle dans une Begbie toujours aussi terrifiante, qui est désormais en quête de vengeance.

Il y a plusieurs romans dans Irvine Welsh’s Trainspotting série, qui a commencé avec l’original de 1993, et a été suivie de la suite de 2002 Porno, 2012 préquelle Skagboys, puis une suite en 2018, Morte Pantalon homme. L’artiste de la lame fait suite à ceux-ci, dévoilant des détails du passé mouvementé de Begbie tout en continuant à explorer son présent étonnamment sans damier. L’artiste de la lame reprend Begbie, qui s’appelle désormais Jim Francis, et qui est devenu un artiste écossais expatrié vivant désormais en Californie avec sa femme et ses deux filles. Bien sûr, vous ne pouvez pas échapper à vos démons pour toujours, et des événements tragiques le forcent à retourner en Écosse et à affronter son passé.

L’adaptation en série est susceptible de suivre de près l’histoire du roman, et c’est quelque chose qui, selon Robert Carlyle, ne peut être adapté qu’en série, plutôt qu’en un autre film. Tandis que L’artiste de la lame la série n’en est qu’à ses débuts, l’acteur a déclaré qu’elle consisterait probablement en six épisodes d’une heure.

« C’est une histoire tellement énorme – c’est tout un aller-retour de Los Angeles à Édimbourg – et c’est difficile de faire tout cela en une heure et demie ! Surtout si vous voulez garder la base de ce livre pure. »

Alors, êtes-vous impatient de retourner dans le monde sombre de Trainspotting dans L’artiste de la lame, et voir Carlyle une fois de plus déchaîné comme l’effrayante Begbie? Cela nous vient avec l’aimable autorisation de NME.

Sujets: Trainspotting