La série de la reine Elizabeth II qui sera retirée de Netflix et qu’il faut voir avant

Netflix

Une série documentaire sur la royauté britannique ne sera plus disponible sur Netflix et nous vous dirons ici combien de temps vous avez le temps de la regarder.

© GettyLa série de la reine Elizabeth II qui sera retirée de Netflix et qu’il faut voir avant.

La vie de la couronne britannique a connu un virage à 360 degrés depuis le 8 septembre dernier, jour de la mort du Reine isabelle II. Après plusieurs jours de protocole pour ses funérailles, l’ancienne monarque repose déjà dans l’emblématique chapelle Saint-Georges du château de Windsor et sa place est désormais occupée par son fils, l’actuel roi Charles III. Face à cette situation ces dernières semaines, le monde a de nouveau suscité son intérêt pour ce monde et s’est tourné vers les productions audiovisuelles réalisées, dont l’une est désormais sur le service de streaming Netflix, mais seulement pour quelques jours de plus.

Quand on parle de contenu de plateforme faisant référence à la famille royale, le premier exemple qui vient est La Couronnela série fictive créée par Peter Morgan qui couvre la vie d’Isabel depuis sa jeunesse et ses premières années sur le trône jusqu’à une quatrième saison qui a duré jusqu’à la fin des années 80. En novembre, le cinquième volet se déroule dans les années 90 et le début de le 2000. Mais dans le catalogue, nous trouvons également des options plus connexes et nous vous dirons pourquoi vous ne pouvez pas manquer La maison royale de Windsor.

Il s’agit d’une série documentaire de 2017 produite par Channel 4 au Royaume-Uni qui montre les 100 dernières années de la couronne britannique et tente de révéler certains de ses secrets. Vous pouvez y voir ses membres les plus remarquables de la dernière ère de la royauté : Elizabeth II, Philippe d’Édimbourg, Charles II, Camilla Parker, le prince William, le prince Harry, le roi George VI, la reine Elizabeth, la princesse Margaret et Lady Di.

Couvrant ses cent ans, l’histoire commencera en 1917 lorsque le roi George V a changé le nom de la famille royale de l’allemand Saxe-Cobourg et Gotha en raison du sentiment anti-allemand dans l’Empire britannique pendant la Première Guerre mondiale. Avec l’aide de membres de la famille, des recherches récentes et un accès unique aux archives royales du château de Windsor, ils découvriront les fragilités humaines et les secrets de la famille la plus puissante de Grande-Bretagne.

+Combien de temps La Maison Royale de Windsor sera-t-elle sur Netflix ?

Tel que publié par la plateforme Netflix, le dernier jour pour regarder la série documentaire La maison royale de Windsor ce sera le 29 septembre. Au total, il y aura environ 5 heures d’histoire royale, mais elle est divisée en six épisodes : S’adapter ou mourir (60 minutes) ; Amour et devoir (46 minutes) ; L’étranger (47 minutes) ; L’ombre d’un roi (45 minutes) ; Feu, famille et fureur (47 minutes) ; et La position la plus importante (46 minutes).

