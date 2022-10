La série de Jeffrey Dahmer se positionne comme l’une des plus réussies sur Netflix

Après seulement deux semaines depuis sa première, la série policière controversée basée sur de vrais événements, »Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer », vient de devenir l’un des plus grands tubes de Netflix de tous les temps. Le spectacle mettant en vedette Evan Peters cumule un total de 299,84 millions d’heures regardées depuis son lancement sur la plateforme de streaming.

Ce montant le place seulement en dessous de la quatrième saison de »choses étranges » comme la série télévisée en anglais la plus regardée sur Netflix au cours d’une semaine. Créé par Ryan Murphy et Ian Brenan » Dahmer » a commencé la production en 2020, avec la mini-série explorant des cas spécifiques dans lesquels Dahmer a reçu le bénéfice du doute par les forces de l’ordre, et comment son privilège blanc l’a aidé à échapper à la capture pendant si longtemps.

Même étant un succès, la série de Dahmer a été entourée de controverses lors de sa première. Certaines personnes se sont offusquées lorsque Netflix a donné à l’émission une étiquette LGBTQ +, qui visait à faire référence au fait que le tueur en série Jeffrey Dahmer, dont les crimes ont duré de 1978 à 1991, avait généralement une préférence pour les hommes homosexuels et bisexuels.

« Netflix a l’audace de mettre Dahmer sous l’étiquette LGBTQ+ est littéralement très approprié : Exploiter le traumatisme de vraies victimes gays, noires et brunes pour leur propre gain financier. Transformer leurs histoires en un spectacle parallèle », lit-on dans l’une des critiques. . En conséquence, Netflix a rapidement retiré l’étiquette.

Les gens qui ont été vraiment touchés par les meurtres de Dahmer se sont également prononcés contre le programme, y compris Éric Perrycousin de la victime Errol Lindsey.

« Je ne dis à personne quoi regarder », a écrit Perry sur Twitter. « Je sais que les vrais médias du crime sont énormes, mais si vous êtes vraiment curieux au sujet des victimes, ma famille (les Isbells) est en colère contre cette émission. Recréer mon cousin ayant une dépression émotionnelle au tribunal devant l’homme qu’il a torturé et assassiné son frère est WILD. »

De la même forme, Kim Aslu, coordinatrice de production pour « Dahmer », a partagé son expérience « horrible » dans les coulisses de la série Netflix en tant que l’une des deux employées noires sur le plateau. « Travailler sur cela a pris tout ce que j’avais car j’ai été traité de manière horrible », a-t-il déclaré. Alsup a décrit le travail sur la production comme «épuisant» et a qualifié «Dahmer» de l’un des «pires spectacles» sur lesquels il ait jamais travaillé.

»Monster: The Jeffrey Dahmer Story » est actuellement disponible en streaming sur Netflix.