La série Daredevil est canon dans l’univers cinématographique Marvel

Après l’acteur cox charlie reprendra son rôle de Matthew Murdock avec une petite apparition dans »Spider-Man : Pas de retour à la maison », les fans se sont demandé s’il s’agissait de la version du personnage vu dans la série originale de Netflix, ou s’il s’agirait d’une nouvelle variante de l’univers cinématographique Marvel.

Maintenant, le site officiel de Marvel a répondu aux fans en mettant à jour la biographie de Murdock pour ajuster sa chronologie, garantissant que la saison 3 de « Daredevil » se connecte directement à son apparition dans « No Way Home ».

Dans la nouvelle biographie de Daredevil, la dernière saison de la série est mise en évidence, en tenant compte des funérailles du père Lantom et de Murdock faisant amende honorable avec ses amis, Franklin « Foggy » Nelson et Karen Page. Cependant, un autre paragraphe a été ajouté pour résumer sa brève apparition vers le début du dernier film Spider-Man.

Voici ce qui est lu dans ce nouveau paragraphe de la biographie :

Quelque temps plus tard, Matt a été engagé comme avocat pour défendre Peter Parker, car Peter avait été publiquement dénoncé comme Spider-Man et accusé du meurtre de Mysterio. Bien que Peter ait été légalement innocenté de tout acte répréhensible, Matt l’a averti qu’il devrait encore faire face au tribunal de l’opinion publique et a conseillé à Harold « Happy » Hogan d’engager un bon avocat.

Comme au bon moment, un manifestant a lancé une brique à travers la fenêtre de l’appartement des Parkers pour soutenir Mysterio. Heureusement, grâce à ses sens aiguisés, Matt a pu attraper la brique avant qu’elle ne blesse quelqu’un à l’intérieur. Quand Peter lui a demandé comment il pouvait faire ça, Matt a affirmé que c’était parce qu’il était un si bon avocat et il en est resté là », poursuit-il.

Le « quelque temps plus tard » semble définitivement confirmer que « Spider-Man : No Way Home » se déroule après la saison 3 de « Daredevil », ou du moins, que ce Matthew Murdock partage la même histoire que son homologue de la télévision.

Alors qu’une question sur l’esprit des fans trouve maintenant une réponse, beaucoup d’autres ont été soulevées, car même si les événements de Daredevil et Murdock sont désormais canon MCU, il n’y a pas de mot officiel pour savoir s’il en va de même pour les autres personnages appartenant à la saga »Les Défenseurs ».

La confirmation de Daredevil à l’UCM confirmerait »The Defenders » de la même manière, puisque son personnage apparaît et est clé dans la série qui réunit Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher et Daredevil. Cependant, ces personnages n’ont pas reçu de mise à jour bio, ne se terminant que par la dernière fois que nous les avons vus dans leurs séries respectives.

Actuellement, il y a des rapports selon lesquels un redémarrage de la série « Daredevil » est en préparation pour l’univers Marvel, tandis que d’autres rumeurs assurent que le personnage apparaîtra dans la future série Marvel pour Disney +.