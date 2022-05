La série Daredevil Disney + sera à la fois une continuation et quelque chose de nouveau

Suite à la nouvelle passionnante selon laquelle Marvel Studios développe un Casse-cou série pour Disney +, d’autres détails ont affirmé que l’émission serait une continuation de l’endroit où le personnage s’était arrêté sur Netflix. En plus d’être un peu « nouveau ». à venir grâce à un reportage dans The Hollywood Reporter, le Disney + Casse-cou le retour sera « le premier des spectacles Netflix Marvel à obtenir une nouvelle série mais continue ».

Alors, qu’est-ce que cela pourrait signifier exactement? Eh bien, étant donné que Charlie Cox a déjà repris le rôle de l’alter ego de Daredevil Matt Murdock dans Spider-Man : Pas de retour à la maisondans lequel il ressemblait beaucoup au même personnage qui habitait l’émission Netflix, cela signifie probablement que Marvel Casse-cou La série considérera les trois saisons précédentes comme canon … tout en apportant de nouveaux éléments alors que The Man Without Fear est intégré plus étroitement dans le MCU.

Essentiellement, il semble que le studio essaiera de donner au public le meilleur des deux mondes lorsqu’il apportera Casse-cou de retour pour plus de lutte contre le crime sur Disney + – pas la tâche la plus facile à accomplir pour les écrivains Matt Corman et Chris Ord.

Il y a eu des rumeurs d’un Casse-cou revival depuis un certain temps, et bien que Marvel n’ait pas encore commenté les derniers rapports, ce n’était qu’une question de temps après l’apparition du personnage dans Spider-Man : Pas de retour à la maison. Casse-cou s’est avéré être l’une des émissions Marvel Netflix les plus populaires, acclamée par la critique et une réponse extrêmement positive du public. Pour cette raison, l’effort pour amener certains personnages dans le MCU proprement dit a déjà commencé, avec Casse-cou l’ennemi juré The Kingpin, incarné à nouveau par Vincent D’Onofrio, figurant dans la série Disney+, Oeil de faucon.





Charlie Cox a déjà révélé ce qu’il aimerait voir dans un Casse-cou La relance





En attendant la confirmation officielle de la série, Casse-cou La star Charlie Cox a déjà révélé un changement qu’il aimerait voir apporté lorsque le personnage reviendra sur les écrans. « S’il y a un nouveau costume ou s’il se transforme ou change ou s’il est refait ou quoi que ce soit, ce sera tellement plus amusant pour les fans d’avoir ce moment comme, ‘Oh merde, c’est ce que c’est' », le « Ce que je dirais, c’est que j’ai toujours aimé l’idée qu’à un moment donné du parcours de Matt, son parcours émotionnel, et encore une fois, je ne sais pas comment tout se passe, ou ce qui pourrait arriver, et comment cela est lié à ce que nous avons déjà fait, je n’en ai aucune idée. Mais j’ai toujours aimé l’idée qu’à un moment donné, il ait l’impression d’avoir gagné le droit d’avoir le DD [on his chest]ce que nous n’avons jamais eu.





Une préoccupation qui a déjà émergé depuis la nouvelle est de savoir si Disney atténuera la violence qui a fait l’original Casse-cou les saisons se démarquent. Eh bien, pour ce que ça vaut, Cox soutient une version moins sanglante et brutale du justicier. « Je ne dirais pas que les gens de Marvel pourraient accomplir cela », a-t-il déclaré. « Je suis tellement fan de tout ce qu’ils ont fait jusqu’à présent, je ne les sous-estimerais pas du tout. Donc, s’ils voulaient faire une version plus PG de Daredevil, je les soutiens pour trouver un moyen de faire où cela corresponde totalement à tout ce que nous avons fait. Et peut-être qu’il y a un peu moins de sang, peut-être qu’il y a un peu de quoi que ce soit, mais je les soutiens pour le faire.

Que pensez-vous de la Casse-cou Le retour de Disney+ étant à la fois une continuation et quelque chose de nouveau ?









